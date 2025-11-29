Volodimir Zelenski, întâlnire importantă cu președintele Emmanuel Macron, luni, la Paris

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge luni la Paris pentru a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron, a informat sâmbătă biroul lui Macron.

Această vizită a lui Zelenski în Franța are loc în contextul celei mai dificile perioade politice și militare prin care trece Ucraina de la invazia Rusiei din 2022.

Cei doi președinți vor analiza „condițiile unei păci juste și durabile”, în urma discuțiilor de la Geneva și a planului de pace propus de Statele Unite, a precizat Palatul Elysee într-un comunicat care a fost publicat sâmbătă.

Președintele Volodimir Zelenski a vizitat ultima dată Parisul pe 17 noiembrie, de asemenea, pentru o întâlnire importantă.