Șeful unei mari companii avertizează asupra scăderii standardelor de matematică în țara în care a luat doctoratul Nicușor Dan

Șeful Safran, Olivier Andriès, a vorbit în fața Senatului francez și a tras un semnal de alarmă cu privire la nivelul educației din Franța și efectul asupra economiei, potrivit Le Figaro. Pentru Olivier Andriès, reforma bacalaureatului din 2019, care a făcut matematica opțională, combinată cu scăderea performanțelor studenților la această materie, constituie o adevărată „bombă cu ceas” pentru economia franceză.

„Franța a fost întotdeauna recunoscută pentru excelența sistemului său de învățământ matematic. Ceea ce mă îngrijorează, pentru că eu cred că este o bombă cu ceas, este scăderea treptată a nivelului”, a explicat liderul companiei.

Olivier Andriès a pledat în fața senatorilor pentru revenirea la realism în ceea ce privește orientarea educațională. El a susținut că nu toți elevii pot sau ar trebui să urmeze aceleași căi, existând riscul de a trage în jos întregul sistem.

„Stabilirea unui obiectiv de 80% dintre elevi care promovează bacalaureatul, sau chiar mai mult, și coborârea standardelor pentru a realiza acest lucru, ei bine, nu asta e calea. Pentru că, în cele din urmă, selecția are loc. Dacă nu se întâmplă acum, se va întâmpla mai târziu”, a avertizat el.

Șeful Safran spune că industria franceză este amenințată

El a propus ca matematica să fie reintegrată în programa de bază a școlii secundare. În sens contrar, prin reducerea numărului de candidați pentru programele științifice, pe termen lung, industria franceză este amenințată. De asemenea, este amenințat locul femeilor în aceste profesii, a susținut Olivier Andriès.

„Impactul pe care l-am văzut foarte rapid în urma acestei decizii: o scădere a numărului de tinere care aplică la programe științifice și școli de inginerie”, a precizat liderul Safran.

Safran este un grup industrial și tehnologic francez de talie mondială, lider în sectoarele aerospațial, de apărare și spațial. Compania proiectează și și produce motoare de avioane comerciale și militare, echipamente aeronautice, propulsie pentru rachete și nave spațiale, dar și sisteme de apărare.

Președintele Românie a urmat cursurile Universității Sorbona Paris Nord

Președintele român Nicușor Dan a urmat cursurile Universității Sorbona Paris Nord și a obținut doctoratul în matematică. Reprezentanții universității franceze l-au felicitat pe Dan după câștigarea alegerilor prezidențiale.

„Nicuşor Dan, fost doctorand al universităţii, ales preşedinte al României. Universitatea Sorbona Paris Nord îi transmite felicitări lui Nicuşor Dan, ales Preşedinte al României la 18 mai 2025. Născut în 1969, Nicuşor Dan s-a ilustrat foarte devreme ca un minune matematic, câştigând medalia de aur de două ori la Olimpiada Internaţională”, au scris reprezentanții universității pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, după ce a studiat la École Normale Supérieure, Nicușor Danse s-a alăturt Universităţii Sorbona Paris Nord, unde în 1998 a susţinut o teză de doctorat în matematică fundamentală intitulată „Curenţi verzi şi extensii meromorfice”, sub conducerea lui Christophe Soulé şi Daniel Barsky.

„Nicuşor Dan întruchipează succesul unui parcurs universitar franco-român. Universitatea este bucuroasă să includă noul preşedinte al României printre foştii doctoranzi”, au precizat francezii.