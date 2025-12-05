Atac ucrainean cu drone asupra unui port maritim și a unei rafinării de petrol din Rusia

Portul Temriuk a fost avariat după ce un atac cu drone a provocat izbucnirea unor incendii la fața locului, a raportat Centrul de operațiuni din regiunea Krasnodar.

Anterior, locuitorii din zonă au declarat că portul era atacat și că rezervoarele de combustibil ardeau.

Autoritățile regionale nu au specificat ce anume a fost lovit în port, dar au declarat că „elemente ale infrastructurii portuare din Temriuk au fost avariate”.

Tot personalul a fost evacuat și nu au existat victime.

Portul Temriuk este o instalație rusă cheie în Marea Azov, scrie The Kyiv Independent.

Acesta operează un terminal de export de petrol, primind, stocând și transportând produse petroliere rusești. De asemenea, găzduiește o mare instalație de gaz petrolier lichefiat.

Potrivit imaginilor filmate de martori și analizate de agenția de știri rusă de opoziție Astra, un terminal de gaz a fost cuprins de flăcări după atacul asupra portului Temriuk.

În aceeași noapte, locuitorii orașului Sizran din regiunea Samara au raportat explozii la rafinăria locală de petrol, potrivit Astra.

Primarul orașului Sizran, Sergei Volodchenkov, a confirmat atacul cu drone asupra orașului, dar nu a menționat niciun obiectiv specific.

Rafinăria de petrol din Sizran, situată la aproximativ 700 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina, a fost deschisă în 1942 și aparține companiei petroliere de stat ruse Rosneft.

Are o capacitate anuală de procesare de 8,5 milioane de tone.

Instalația a fost ținta unor atacuri anterioare cu drone, ca parte a campaniei Ucrainei împotriva industriei petroliere ruse, care furnizează finanțare și combustibil pentru mașina de război a Moscovei.

Ucraina folosește în mod repetat drone de lungă distanță fabricate în țară pentru a lansa atacuri asupra infrastructurii petroliere a Rusiei.

Oficialii guvernamentali și militari ucraineni s-au referit la aceste atacuri ca fiind „sancțiuni de lungă distanță” ale Kievului.