Incendiu la un depozit de petrol din Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene

Guvernatorul regional Yevgeni Pervishov a declarat că resturile unui vehicul aerian fără pilot au căzut pe instalația din localitatea Dmitrievka, provocând un incendiu la depozitul de petrol.

Canalul Telegram Astra a raportat că depozitul de petrol Nikiforovskaia a fost ținta atacului cu drone, scrie The Kyiv Independent.

Pervishov nu a raportat victime și a declarat că echipajele de pompieri și forțele de ordine au fost trimise la fața locului. El nu a furnizat detalii suplimentare.

Deși Pervishov a atribuit atacul forțelor ucrainene, armata ucraineană nu a comentat incidentul.

Canalele Telegram ucrainene și ruse au difuzat imagini care, potrivit acestora, arătau explozia și incendiul, deși imaginile nu au putut fi verificate independent.

Ucraina a vizat în mod regulat instalațiile petroliere din Rusia, în efortul de a perturba logistica militară și liniile de aprovizionare ale Moscovei, precum și una dintre principalele surse de venituri care alimentează efortul de război al Kremlinului.