Prima pagină » Știri externe » Incendiu la un depozit de petrol din Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene

Incendiu la un depozit de petrol din Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de miercuri, la un depozit de petrol din regiunea Tambov din Rusia, după un presupus atac cu drone ucrainene.
Incendiu la un depozit de petrol din Rusia, în urma unui atac cu drone ucrainene
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 dec. 2025, 09:15, Știri externe

Guvernatorul regional Yevgeni Pervishov a declarat că resturile unui vehicul aerian fără pilot au căzut pe instalația din localitatea Dmitrievka, provocând un incendiu la depozitul de petrol.

Canalul Telegram Astra a raportat că depozitul de petrol Nikiforovskaia a fost ținta atacului cu drone, scrie The Kyiv Independent.

Pervishov nu a raportat victime și a declarat că echipajele de pompieri și forțele de ordine au fost trimise la fața locului. El nu a furnizat detalii suplimentare.

Deși Pervishov a atribuit atacul forțelor ucrainene, armata ucraineană nu a comentat incidentul.

Canalele Telegram ucrainene și ruse au difuzat imagini care, potrivit acestora, arătau explozia și incendiul, deși imaginile nu au putut fi verificate independent.

Ucraina a vizat în mod regulat instalațiile petroliere din Rusia, în efortul de a perturba logistica militară și liniile de aprovizionare ale Moscovei, precum și una dintre principalele surse de venituri care alimentează efortul de război al Kremlinului.