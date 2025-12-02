Un petrolier rusesc a fost atacat cu drone kamikaze pe Marea Neagră în apropierea Turciei

Nava, MIDVOLGA-2, a raportat că a fost atacată la 130 km de coasta turcă, dar nu a solicitat asistență și se îndrepta către portul Sinop din Turcia, a transmis Direcția pentru Afaceri Maritime pe platforma X.

Autoritatea nu a oferit detalii suplimentare, însă postul NTV a relatat că atacul a implicat o dronă kamikaze, potrivit Reuters.

Întrebat despre cel mai recent atac, un oficial turc a declarat că „mesajele necesare au fost transmise părților relevante, inclusiv autorităților ucrainene”, fără a oferi alte detalii.

Vineri, dronele navale ucrainene au lovit două petroliere sancționate de Ucraina și de unii dintre aliații săi occidentali în Marea Neagră, în timp ce acestea se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, în cadrul efortului Kievului de a pune presiune pe vasta industrie petrolieră a Rusiei.

Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat luni că atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră sunt inacceptabile, lansând un avertisment adresat „tuturor părților implicate”.

Turcia, membră NATO, a menținut relații cordiale atât cu Kievul, cât și cu Moscova de-a lungul războiului. A oferit sprijin militar Ucrainei, dar a refuzat să se alăture regimului de sancțiuni occidentale împotriva Moscovei.

Ankara a găzduit anterior trei runde de negocieri de pace între părțile aflate în conflict, la Istanbul, și a oferit în mod repetat să găzduiască o întâlnire la nivel de lideri, susținând că războiul trebuie să se încheie cât mai curând.

De asemenea, Turcia a cerut ca siguranța navigației în Marea Neagră, zonă în care are frontiere maritime cu Rusia și Ucraina, să fie garantată.