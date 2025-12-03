Prima pagină » Știrile zilei » Armata poloneză va sprijini protejarea infrastructurii energetice critice pe fondul amenințărilor cu drone

Armata și rețeaua electrică națională a Poloniei au semnat miercuri un acord prin care militarii vor contribui la protejarea stațiilor de transformare și a altor instalații critice pe fondul incursiunilor de drone și a actelor de sabotaj atribuite Rusiei, relatează Reuters.
Armata poloneză va sprijini protejarea infrastructurii energetice critice pe fondul amenințărilor cu drone
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
03 dec. 2025, 19:17, Știri externe

Securitatea infrastructurii energetice a Poloniei urmează să se consolideze prin acordul semnat miercuri cu Statul Major al Armatei. Potrivit acordului, armata și PSE (operatorul național al rețelei electrice) schimb de informații, exerciții comune și sprijin militar în achiziția de echipamente, inclusiv sisteme anti-dronă, pe fondul amenințărilor hibride. 

Cooperarea include exerciții comune între echipele de securitate ale PSE și armata poloneză, pregătind militarii să intervină în siguranță în instalațiile rețelei electrice. 

De la începutul Războiului din Ucraina din februarie 2022, Polonia s-a confruntat cu mai multe acte ostile, cele mai recente fiind incursiunile dronelor rusești în luna septembrie și o explozie la o linie feroviar, incident calificat de guvernul de la Varșovia drept „terorism de stat”. 

„Nu este vorba doar de noduri critice, ci și de rolul Poloniei în conectarea sistemului baltic cu restul Europei. Această parte a infrastructurii necesită atenție specială”, a declarat Grzegorz Onichimowski, directorul general al PSE. 

 

