Ungaria va ataca în instanță planul Uniunii Europene de eliminarea a importurilor energetice din Rusia

Într-o conferință de presă, șeful diplomației de la Budapesta a transmis: „Acceptarea și implementarea acestui ordin de la Bruxelles este imposibilă pentru Ungaria”, adăugând și că demersul reprezintă o sancțiune mascată în politici comerciale dar și ca idea contravine documentelor fondatoare ale Uniunii Europene.

Szijjarto a precizat că Budapesta va depune plângerea la instanța supremă a UE imediat ce decizia va fi oficializată la Bruxelles și a anunțat că ar putea acționat împreună cu Slovacia.

Ungaria și Slovacia s-au opus vehement inițiativei europene întrucât cele două state, încă puternic dependente de energia provenită din Rusia, avertizează că trecerea la furnizori alternativi ar putea genera costuri prea mari și riscuri pentru securitatea energetică națională.

Premierul Robert Fico a declarat că există „temeiuri legale suficiente” pentru un eventual proces și că guvernul său va evalua măsura în care Comisia Europeană a respectat garanțiile oferite Slovaciei în acest an privind acoperirea eventualelor lipsuri de aprovizionare sau creșteri bruște ale prețurilor.

Slovacia a obținut garanțiile respective pe fondul adoptării unui pachet de sancțiuni împotriva Rusiei care necesita vot unanim.