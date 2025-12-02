Putin amenință că va tăia accesul Ucrainei la mare

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat marți că ar putea tăia accesul la mare Ucrainei dacă forțele de la Kiev continuă atacurile. Vorbind cu reporterii după Forumul „Russia Calling”, Putin a condamnat ceea ce a numit „acțiuni de piraterie” sprijinite de aliații Ucrainei, scrie baha.

„Putem intensifica loviturile asupra infrastructurii portuare și asupra navelor care intră în porturile ucrainene… Dacă acest lucru continuă, atunci vom analiza posibilitatea – și nu spun că vom face asta, dar vom lua în considerare – de a întreprinde anumite acțiuni împotriva navelor țărilor care ajută Ucraina să desfășoare aceste acțiuni de piraterie. Putem tăia Ucrainei accesul la mare”, a spus Putin.

Putin a mai declarat că, dacă Europa vrea să poarte un război, atunci Rusia este pregătită acum, potrivit Sky News. Amenințarea a fost formulată în condițiile în care Putin nu este de acord cu unele solicitări ale europenilor privitoare la forma documentului.

Președintele rus a spus că europenii nu au o agendă pașnică. Putin consideră că europenii sunt de partea războiului și au revendicări legate de războiul din Ucraina care nu sunt acceptabile pentru Rusia.