Războiul din Ucraina, ziua 1335. Zelenski: Rusia se va confrunta cu deficit de 100 de miliarde de dolari în 2026 / Trump, despre război: „Nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga”

Trump, despre război: „Nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga”

Președintele american Donald Trump a reluat ideea că războiul din Ucraina se va opri. „Vom ajunge acolo” a răspuns el adăugând că „nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga (războiul n.r.)”.

Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă că mai are „o singură încercare” în ceea ce privește soluționarea războaielor.

„Este vorba despre Rusia și Ucraina și cred că vom ajunge acolo, dar s-a dovedit a fi urât pentru că aveți doi lideri care se urăsc cu adevărat. Se urăsc mai mult decât orice altceva și asta face lucrurile puțin dificile”, a spus Trump, potrivit Sky News.

Președintele SUA a fost întrebat dacă el crede că Ucraina poate câștiga războiul.

„Nu cred că o vor face, dar tot l-ar putea câștiga, nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că pot câștiga, orice se poate întâmpla. Războiul este un lucru foarte ciudat, se întâmplă multe lucruri rele”, a adăugat Trump.

Zelenski prezintă întâlnirea cu Trump drept un succes și laudă noile sisteme Patriot

Volodimir Zelenski a spus că întâlnirea de săptămâna trecută cu Donald Trump a fost pozitivă și a adus progrese pentru obținerea de noi sisteme de apărare aeriană.

Trump ar fi cerut un armistițiu cu trupele pe poziții, ceea ce Zelenski a considerat un semn bun.

Zelenski nu a obținut rachete Tomahawk, dar a discutat intens despre contractul pentru 25 de sisteme Patriot, explicând că Trump nu a vrut să supere Rusia înainte de o întâlnire cu Putin.

„După numeroase runde de discuții de peste două ore cu (Trump) și echipa sa, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: să fim acolo unde suntem în prima linie”, a spus Zelenski.

Zelenski va participa la discuțiile de la Londra ale coaliției care sprijină Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la discuțiile de la Londra ale coaliției care sprijină Ucraina. Informația este prezentată pe surse. La discuții vor participa mai mulți lideri europeni.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că o întâlnire a coaliției (Coalition of Willing) va avea loc vineri la Londra.

O sursă din lumea diplomatică a declarat pentru Reuters că Volodimir Zelenski va călători la Londra pentru discuții la sfârșitul acestei săptămâni.

Macron pledează pentru o „pace durabilă” cu europenii și ucrainenii la masa negocierilor

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, că europenii și ucrainenii trebuie să fie prezenți „la masa negocierilor” anunțate la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că o eventuală înțelegere privind războiul din Ucraina nu poate fi decisă fără implicarea lor.

„Ucrainenii și europenii ar trebui să fie la masa negocierilor”, a spus Macron, comentând perspectiva unei întâlniri directe între liderul american și cel rus.

Mesajul său vine pe fondul temerilor europene că discuțiile bilaterale ar putea ocoli interesele Kievului și ale Uniunii Europene, scrie Le Figaro.

Lavrov și Rubio au discutat la telefon înaintea summitului Trump-Putin de la Budapesta

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au purtat o convorbire telefonică luni, în pregătirea întâlnirii dintre președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care urmează să aibă loc la Budapesta.

Ministerul rus de Externe a anunțat că șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, au avut luni o discuție telefonică „constructivă” despre pașii următori în implementarea acordurilor convenite recent de președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

Convorbirea vine la patru zile după ce Trump a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu Putin, la Budapesta, ca parte a eforturilor relansate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Rusia se confruntă cu un deficit bugetar record

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea înregistra un deficit bugetar de aproape 100 de miliarde de dolari până anul viitor, reflectând dificultățile economice crescânde ale Moscovei în contextul războiului împotriva Ucrainei. În urmă cu o lună, deficitul era estimat la 71 de miliarde de dolari, iar Zelenski a promis să ofere analize mai detaliate în luna noiembrie. El a spus că aceste probleme ar putea fi agravate de tarifele de 50% impuse de SUA asupra Indiei, care ar putea reduce achizițiile de petrol rusesc și mai mult, punând presiune suplimentară pe economia deja afectată a Rusiei.

„Poziția Rusiei nu se schimbă” — Kremlinul răspunde la propunerea lui Trump de a îngheța linia frontului din Ucraina

Poziția Moscovei cu privire la posibilitatea încetării ostilităților de-a lungul actualelor linii de front din Ucraina nu s-a schimbat, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 20 octombrie, când a fost întrebat despre propunerile prezentate de SUA.

Rusia a respins anterior înghețarea războiului de-a lungul liniilor actuale de front, cerând, potrivit unor informații, ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donetsk.

„Acest subiect a fost abordat în repetate rânduri, sub diferite forme, în cadrul contactelor dintre Rusia și SUA”, a declarat Peskov pentru mass-media rusă într-un interviu telefonic.

Șefa diplomației UE se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei să fie aprobat pe 23 octombrie

Al 19-lea pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi aprobat joi, 23 octombrie.

„Ne așteptăm ca săptămâna aceasta să fie adoptat și al 19-lea pachet de sancțiuni”, a declarat ea, precizând că „din păcate, nu astăzi”.

Kallas a subliniat că UE apreciază „eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina”.

„Desigur, toate aceste eforturi sunt binevenite, dar nu vedem că Rusia dorește cu adevărat pacea. Rusia înțelege doar forța și negociază doar atunci când este cu adevărat obligată să negocieze. Așadar, în acest moment, nu vedem încă acest lucru”, a concluzionat ea.

Ucraina pregătește contractul pentru achiziționarea a 25 de sisteme Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat, în timpul vizitei sale la Washington, posibilitatea semnării unui contract pentru livrarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot către Ucraina în următorii ani.

Zelenski a menționat că cererea pentru 25 de sisteme a venit din partea Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. Cu toate acestea, Ucraina nu le va primi pe toate odată, deoarece planul prevede livrări anuale.

Președintele a subliniat o provocare – producătorul are în prezent o listă de așteptare pentru producerea de sisteme pentru alte țări.

Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice și 60 de drone peste noapte

În noaptea de 19-20 octombrie, forțele ruse au lansat trei rachete balistice și 60 de drone de atac de diferite tipuri împotriva Ucrainei. Apărarea aeriană a Ucrainei a distrus 38 de drone rusești.

Începând cu ora 19:00, pe 19 octombrie, rușii au atacat cu 3 rachete balistice Iskander-M/KN-23 lansate din Crimeea ocupată temporar și 60 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri lansate din orașele rusești Millerovo, Oryol și Primorsko-Akhtarsk, precum și din Capul Chauda din Crimeea ocupată.

Potrivit Forțelor Aeriene, aproximativ 40 dintre drone erau drone de atac Shahed.

Rapoartele preliminare indică faptul că, până la ora 09:00, apărarea aeriană a distrus sau a bruiat 38 de drone rusești deasupra nordului, sudului și estului Ucrainei.

Au fost înregistrate atacuri cu 3 rachete balistice și 20 de drone de atac în 12 locații.

Rușii atacă regiunea Dnipropetrovsk. Clădire cu cinci etaje și magazine în flăcări

Incendii au izbucnit într-o clădire rezidențială cu cinci etaje și în magazine din regiunea Dnipropetrovsk, ca urmare a unui atac cu drone rusești în noaptea de 19-20 octombrie.

Districtul Nikopol a fost atacat cu drone FPV și artilerie. Atacurile au lovit orașul Nikopol și Pokrovske, avariind patru case, șase anexe și o linie electrică. Nu s-au înregistrat victime.

Serviciile feroviare întârziate din cauza atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene

Mai multe trenuri au circulat cu întârzieri din cauza pagubelor provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii feroviare de pe ruta Sumîi.

Şefa politicii externe a Uniunii Europene declară că o eventuală vizită a lui Putin în Ungaria „nu ar fi plăcută”

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că nu „ar fi prea plăcut” ca preşedintele rus Vladimir Putin să se deplaseze în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuţii cu privire la Ucraina.

Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu Putin la Budapesta.

Putin vrea controlul total al Donbasului. ISW avertizează că Rusia ar putea relua atacurile asupra Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin își dorește preluarea controlului total al regiunii Donbas, obiectiv care, potrivit analiștilor militari, ar putea oferi Rusiei condiții favorabile pentru reluarea ostilităților împotriva Ucrainei.

Conform publicației Focus.ua, liderul de la Kremlin ar fi declarat că este dispus să returneze Ucrainei părți din regiunile Zaporojie și Herson, în schimbul obținerii întregului teritoriu al Donbasului.

Surse citate de Washington Post au relatat că Vladimir Putin a transmis această propunere și președintelui american Donald Trump, care, la rândul său, ar fi sugerat o „divizare” a regiunii Donbas între Rusia și Ucraina, pentru a pune capăt conflictului.

Premierul polonez: Nimeni nu ar trebui să exercite presiuni asupra lui Zelenski în privința teritoriului. Presiunile trebuie exercitate asupra Rusiei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că nimeni nu ar trebui să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a face concesii teritoriale Rusiei și că, în schimb, presiunile ar trebui exercitate asupra țării agresoare.

None of us should put pressure on Zelenskyy when it comes to territorial concessions. We should all put pressure on Russia to stop its aggression. Appeasement never was a road to a just and lasting peace. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 19, 2025

Zelenski îi cere lui Trump o atitudine mai dură față de Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură față de Vladimir Putin, în contextul pregătirilor pentru viitorul summit de la Budapesta, menit să discute o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.

Zelenski a subliniat că Trump ar trebui să exercite o presiune și mai mare asupra lui Putin decât cea aplicată recent asupra Hamas, în timpul medierii armistițiului în Gaza.

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas. Războiul este mai amplu, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume. De aceea este nevoie de mai multă presiune”, a declarat liderul ucrainean.

O importantă uzină rusă de gaze a fost nevoită să suspende alimentarea cu gaze în urma unui atac cu drone ucrainene

Fabrica de prelucrare a gazelor din Orenburg, Rusia, a fost nevoită să oprească alimentarea cu gaze din Kazahstan pe 19 octombrie, în urma unui atac cu drone ucrainene asupra instalației, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan.

Fabrica, situată în sud-vestul regiunii Orenburg și cea mai mare de acest gen din lume, a fost ținta unui atac cu drone, a declarat armata ucraineană mai devreme în aceeași zi.

Guvernatorul regional Yevgeny Solntsev a raportat că a izbucnit un incendiu într-un atelier al uzinei, provocând pagube instalației deținute de Gazprom. Uzina are capacitatea de a prelucra peste 45 de miliarde de metri cubi de gaz pe an.

Belarus caută să poarte discuții cu Kievul în contextul eforturilor de a ieși din izolarea occidentală

Șeful Comitetului de Securitate al Belarusului, Ivan Tertel, a declarat pe 19 octombrie că agenția sa este pregătită să inițieze un dialog cu Kievul pentru a „găsi un consens” în vederea încheierii războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit presei de stat din Belarus.

Declarațiile lui Tertel vin în contextul în care Minsk și-a intensificat eforturile de a ieși din izolarea diplomatică impusă de țările occidentale pentru rolul său în invazia rusă de amploare asupra Ucrainei și pentru sprijinul acordat acesteia.

„Președintele nostru depune toate eforturile posibile pentru a stabiliza situația din regiune. Și am reușit să echilibrăm interesele părților în această situație extrem de complicată, cu tendințe de escaladare”, a declarat Tertel la televiziunea de stat Belarus One.

SUA sunt „pregătite” să înlocuiască aprovizionarea Europei cu petrol și gaze rusești, afirmă Zelenski

Statele Unite sunt pregătite să furnizeze țărilor europene „atât gaz și petrol cât este necesar” pentru a înlocui dependența Europei de importurile de energie din Rusia, a afirmat președintele Volodimir Zelenski în discursul său din seara zilei de 19 octombrie.

„Europa nu ar trebui să mai utilizeze deloc resursele energetice rusești, iar semnalele din partea Americii sunt clare acum – sunt gata să furnizeze Europei atât gaz și petrol cât este necesar pentru a înlocui aprovizionarea din Rusia”, a spus Zelenski.