Zelenski anunță că Ucraina pregăteşte un contract pe termen lung cu SUA pentru 25 de sisteme Patriot

Ucraina intenţionează să cumpere 25 de sisteme Patriot în baza unui contract pe termen lung cu Statele Unite, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri cu jurnalişti la Kiev.

„În coordonare cu agenţiile americane, am avut discuţii cu companii din industria de apărare şi pregătim un contract pentru 25 de sisteme Patriot. Este un proiect complex, dar unul pozitiv şi de durată”, a spus Zelenski, citat de publicaţia Kyiv Independent.

Declaraţiile au venit după vizita sa la Washington, unde liderul ucrainean a avut discuţii cu preşedintele american Donald Trump şi cu reprezentanţi ai industriei de apărare, inclusiv ai companiei Raytheon, producătorul sistemelor Patriot.

Livrate pentru prima dată Ucrainei în 2023, în timpul administraţiei Biden, sistemele Patriot au devenit vitale pentru apărarea ţării împotriva atacurilor masive cu rachete lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice şi a ţintelor militare.

De la preluarea mandatului de către Trump, SUA nu au mai aprobat noi pachete majore de asistenţă militară pentru Ucraina, fapt ce a alimentat îngrijorările privind epuizarea stocurilor de apărare aeriană.

În acest context, ţările europene au convenit să contribuie financiar la sprijinirea Kievului, printr-un nou mecanism comun numit Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Potrivit lui Zelenski, contractul pentru cele 25 de sisteme Patriot ar urma să fie implementat treptat, pe parcursul mai multor ani, „cu livrări diferite în fiecare an”.

Ucraina a primit până acum cel puţin şapte baterii complete Patriot, furnizate de Statele Unite, Germania, Olanda şi România, la care s-ar adăuga o baterie de origine israeliană, despre care Zelenski a spus că a intrat în funcţiune la sfârşitul verii.