Macron pledează pentru o „pace durabilă” cu europenii și ucrainenii la masa negocierilor

„Ucrainenii și europenii ar trebui să fie la masa negocierilor”, a spus Macron, comentând perspectiva unei întâlniri directe între liderul american și cel rus.

Mesajul său vine pe fondul temerilor europene că discuțiile bilaterale ar putea ocoli interesele Kievului și ale Uniunii Europene, scrie Le Figaro.

Șeful statului francez a insistat că „pacea care poate exista este o pace solidă, durabilă”, bazată pe respectarea dreptului internațional și pe garantarea stabilității.

„Nu există altă pace – europenii au fost întotdeauna clari în această privință”, a afirmat Macron, reafirmând poziția Parisului în favoarea unei soluții negociate, dar echitabile, la conflictul din Ucraina.