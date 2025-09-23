Macron: Dacă Trump vrea Premiul Nobel pentru Pace, trebuie să oprească războiul din Gaza

Vorbind pentru postul francez BFM TV de la New York, Macron a spus că doar Trump are puterea de a face presiuni asupra Israelului pentru a încheia războiul.

„Există o singură persoană care poate face ceva în această privință, iar aceea este președintele Statelor Unite. Motivul pentru care el poate face mai mult decât noi este că noi nu furnizăm armele care fac posibil războiul din Gaza. Noi nu furnizăm echipamente care permit purtarea războiului în Gaza. Statele Unite ale Americii o fac”, a afirmat Macron.

Marți, Trump a susținut un discurs combativ și amplu în fața Adunării Generale a ONU, respingând inițiativele aliaților occidentali de a sprijini un stat palestinian, pe motiv că aceasta ar fi o recompensă pentru militanții Hamas.

„Trebuie să oprim imediat războiul din Gaza. Trebuie să negociem pacea de urgență”, a spus Trump.

Comentând discursul lui Trump, Macron a declarat: „Văd un președinte american implicat, care a reiterat în această dimineață de la tribună: «Vreau pace. Am rezolvat șapte conflicte», care dorește Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești acest conflict”.

Mai multe țări, inclusiv Israel, Pakistan și Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump pentru premiul anual, pentru rolul său în încheierea unor acorduri de pace sau armistiții. Trump însuși a afirmat că merită distincția acordată de Norvegia și pe care au primit-o patru dintre predecesorii săi de la Casa Albă.