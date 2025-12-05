Tensiuni inventate? Macron neagă acuzația că Washingtonul ar putea trăda Kievul

Declarația a venit în timpul vizitei sale oficiale în China, într-un moment în care discuțiile pentru un potențial acord de pace se intensifică, scrie The Guardian.

„Unitatea dintre americani și europeni pe subiectul ucrainean este esențială. Trebuie să lucrăm împreună”, a subliniat Macron, reiterând că pacea nu poate fi obținută fără un efort comun transatlantic.

Reacții după scurgerea unui document confidențial

Revista germană Der Spiegel a publicat joi un rezumat al unei discuții confidențiale între mai mulți lideri europeni, în care Macron și cancelarul german Friedrich Merz ar fi exprimat îngrijorări serioase privind strategia Washingtonului în negocierile cu Moscova. Potrivit documentului, Macron i-ar fi spus lui Volodimir Zelenski că există „riscul ca SUA să trădeze Ucraina în privința teritoriului și a garanțiilor de securitate”.

Macron a respins ferm autenticitatea informației, declarând: „Neg tot.”

Merz ar fi adăugat, conform sursei citate, că Zelenski trebuie să fie „foarte atent”, sugerând că administrația americană „se joacă” cu ambele părți. Presupusa scurgere riscă să-l irite pe Donald Trump, considerat de europeni principalul actor capabil să influențeze poziția Moscovei.

Tensiuni privind finanțarea Ucrainei

În paralel, liderii europeni încearcă să ajungă la un acord privind un plan financiar urgent pentru Ucraina, în condițiile în care atacurile rusești se intensifică, iar Kievul se confruntă cu lipsa fondurilor. UE vizează mobilizarea a 90 de miliarde de euro pentru anii 2026–2027, o parte putând proveni din împrumuturi garantate de activele rusești înghețate.

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a respins ideea folosirii acestor fonduri, acuzând că „furtul activelor unui stat” ar crea un precedent periculos.

Cancelarul Merz a avertizat într-un editorial că deciziile următoarelor zile vor defini „independența europeană” în fața presiunilor geopolitice.