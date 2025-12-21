Prima pagină » Știri externe » Macron a făcut anunțul: Franța va construi un nou portavion pentru a-și consolida puterea maritimă

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare și mai modern, într-un pas de a consolida puterea maritimă a țării.
Macron a făcut anunțul: Franța va construi un nou portavion pentru a-și consolida puterea maritimă
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
21 dec. 2025, 20:54, Știri externe

Emmanuel Macron a anunțat, duminică, planurile de construire a unui nou portavion, mai mare și mai modern, care să înlocuiască vechiul portavion Charles de Gaulle.

Potrivit Reuters, programul, cunoscut sub numele de „Porte-Avions Nouvelle Génération”, este estimat să coste aproximativ 10,25 miliarde de euro.

De asemenea, guvernul francez a declarat că noua navă va fi operațională până în 2038, an în care se preconizează că portavionul Charles de Gaulle va fi retras din serviciu.

„În conformitate cu ultimele două legi privind programarea militară și după o analiză aprofundată și cuprinzătoare, am decis să dotez Franța cu un nou portavion”, a declarat Macron, în timpul unei vizite la trupele franceze din Emiratele Arabe Unite, notează France24.

Președintele francez a mai menționat faptul că decizia finală a fost luată săptămâna aceasta.

„Într-o epocă a prădătorilor, trebuie să fim puternici pentru a fi temuți”, a spus Macron.

Noul portavion va fi mai mare decât cel actual, va avea un echipaj de 2.000 de persoane și va putea transporta 30 de avioane de vânătoare.

Noul portavion, care ar fi cea mai mare navă de război construită vreodată în Europa, este esențial pentru descurajarea nucleară a Franței, dar și pentru eforturile Europei de a obține o mai mare autonomie în domeniul apărării.

Franța este singura putere nucleară din UE și se numără printre puținele țări europene care dețin un portavion, alături de Marea Britanie, Italia și Spania.

