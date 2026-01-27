Un portavion francez a plecat într-o misiune în Atlantic. Ruta nu a fost dezvăluită

Portavionul Charles de Gaulle a plecat marți de la baza navală din Toulon, Franța, potrivit Le Figaro. Ministerul Forțelor Armate nu a specificat destinația navei amiral a Franței. Totuși, sursele au spus pentru AFP că portavionul și grupul său de atac se îndreaptă către Atlanticul de Nord.

„Grupul de atac al portavioanelor (CSG) a plecat de la baza navală din Toulon pentru a participa la Orion 26, un exercițiu comun de mare amploare. Exercițiul se va desfășura în următoarele săptămâni în zona Atlanticului, un spațiu strategic de manevră pentru apărarea intereselor europene, și va reuni forțele franceze alături de aliații și partenerii lor regionali”, a transmis Ministerul Forțelor Armate într-un comunicat de presă.

Misiunea portavionului începe într-o perioadă tensionată provocată de pretențiile președintelui american Donald Trump asupra Groenlandei. Insula se află în apropierea locului în care ar putea avea loc exercițiul militar. De asemenea, în zonă acționează frecvent numeroase submarine rusești

Grupul de atac trimis în Atlantic include portavionul și aeronavele sale, dar și diverse nave de escortă și sprijin, cum ar fi o fregată cu echipamente de apărare aeriană, o navă de aprovizionare și un submarin.