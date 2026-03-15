Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 16. Noi atacuri ale Iranului în țările vecine. Tensiunile se extind în regiune. F1 anulează cursele din regiune

UPDATE Noi atacuri ale Iranului în țările vecine

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat pe contul său oficial de X că a interceptat și distrus recent șapte drone în Riad și în Regiunea de Est. În această dimineață, autoritățile din Dubai și Qatar au raportat, de asemenea, interceptări ale sistemelor de apărare aeriană.

Biroul de presă din Dubai a postat pe X, afirmând că sunetele auzite în zonele Marina și Al Sufouh au fost rezultatul unor interceptări reușite.

Între timp, Ministerul Apărării din Qatar a declarat că a interceptat patru rachete balistice și o serie de drone lansate de Iran.

UPDATE Atac major al Iranului

IDF a detectat, pentru a doua oară de la miezul nopții, un atac cu rachete balistice din partea Iranului.

Sirenele au fost declanșate în centrul Israelului.

UPDATE Trump spune cum se va derula războiul din Iran în zilele următoare

Președintele Donald Trump a declarat, într-un amplu interviu telefonic pentru NBC News, că el nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilității Teheranului de a face acest lucru. „Termenii nu sunt încă suficient de buni”, spune președintele SUA care a refuzat să să spună care ar fi acei termeni. Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski, a vorbit despre prețul petrolului, despre situația din Strâmtoarea Ormuz, despre liderii iranieni și a oferit și detalii despre cum se va desfășura războiul în zilele următoare.

UPDATE Netanyahu a luat legătura cu Zelenski

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a luat legătura cu echipa președintelui ucrainean Zelenski pentru a solicita o convorbire telefonică, a declarat un oficial israelian pentru The Times of Israel.

Potrivit Ynet, Netanyahu dorește să discute despre cooperarea în combaterea dronelor iraniene, cu care Ucraina se confruntă de ani de zile.

