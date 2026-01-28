Franța: Petrolierul suspectat că ar face parte din flota fantomă a Rusiei a fost imobilizat

Potrivit unui comunicat al Parchetului din Marsilia, petrolierul „Grinch” se află, începând de miercuri, sub imobilizare administrativă pe termen nedeterminat, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare, notează Le Figaro.

Nava este suspectată că ar fi operat sub pavilion fals și că ar avea legături cu Rusia, fiind utilizată pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor de petrol rusesc.

Petrolierul „Grinch” a fost interceptat joia trecută în apele internaționale ale Mării Alboran, între Spania și Africa de Nord, iar căpitanul navei, un cetățean indian, a fost reținut duminică de autorități. Între timp, acesta a fost eliberat.

Nava, cu o lungime de 249 de metri, figurează pe lista Regatului Unit a navelor aparținând flotei fantomă ruse sub numele „Grinch”, în timp ce pe listele Uniunii Europene și ale Statelor Unite apare sub denumirea „Carl”.

Potrivit estimărilor, flota fantomă a Rusiei este formată din 598 de nave care se află sub regimul sancțiunilor europene.