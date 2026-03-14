Prima pagină » Știrile zilei » Franța returnează Coastei de Fildeș o tobă sacră jefuită în era colonială

Franța returnează Coastei de Fildeș o tobă sacră jefuită în era colonială

Franța a returnat vineri Coastei de Fildeș o tobă sacră „vorbitoare”, furată în perioada colonială, în cadrul unui efort de aproape un deceniu al guvernului francez de a returna artefacte culturale națiunilor africane.
Foto: UNESCO
Mădălina Dinu
14 mart. 2026, 10:55, Cultură-Media

A fost prima astfel de returnare a Franței în Coasta de Fildeș și a făcut parte dintr-o campanie mai amplă între guvernele europene și occidentale de a returna obiecte prețioase după decenii de rezistență, notează AP.

Djidji Ayôkwé, o tobă masivă din lemn sculptat, folosită odinioară de populația Atchan din regiunea Abidjan pentru a comunica între sate, a fost jefuită de autoritățile coloniale franceze în 1916 și se numără printre cel puțin 140 de artefacte jefuite pe care Coasta de Fildeș a cerut Franței să le returneze.

„Aceasta este o zi istorică și un moment de dreptate și comemorare”, a declarat ministrul Culturii din Coasta de Fildeș, Françoise Remarck, la un eveniment organizat pentru primirea artefactului pe Aeroportul Internațional Félix Houphouët-Boigny.

Toba de lemn (al cărei nume înseamnă „leu-panteră”) măsoară aproximativ 3,4 metri lungime și cântărește aproximativ 400 kg. Istoricii spun că a jucat un rol cheie în avertizarea satelor cu privire la recrutarea pentru muncă forțată organizată de autoritățile coloniale.

 

