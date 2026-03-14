Prima pagină » Știri externe » Franța respinge informațiile privind trimiterea unor nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Opriți alarmismul”

Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
15 mart. 2026, 00:05, Știri externe

Donald Trump a declarat că „speră” ca Marea Britanie, China, Franța și alte țări să trimită nave de război pentru a menține deschis Strâmtoarea Ormuz. Franța pare însă să respingă acestă idee.

Franța a dezmințit informațiile potrivit cărora ar urma să trimită nave de război în Strâmtoarea Ormuz, precizând că aceste afirmații sunt false.

Ministerul francez al Afacerilor Externe a reacționat printr-o serie de mesaje publicate pe platforma X, unde contul oficial de răspuns al instituției a transmis un răspuns ferm: „Nu este adevărat”.

Potrivit sursei citate, grupul de luptă al portavionului francez rămâne în estul Mării Mediterane și nu va fi relocat în zona Golfului.

„Nu. Grupul de luptă al portavionului francez rămâne în estul Mediteranei. Misiunea Franței rămâne aceeași: defensivă, de protecție”, a transmis ministerul.

În același mesaj, diplomația franceză a criticat speculațiile apărute în spațiul public și a cerut oprirea „alarmismului”.

Poziția Parisului vine în contextul tensiunilor persistente din regiune, autoritățile franceze insistând că actuala lor prezență militară are un caracter strict defensiv.

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
Produsul alimentar redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor îl consumă zilnic
Gandul
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Cancan
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport
Ce a stat în spatele deciziei lui Donald Trump de a lovi Iranul și lupta SUA pentru a limita consecințele
Libertatea
Ce trebuie să faci cu perișoarele înainte să le adaugi în ciorbă. Trucul care le face mai pufoase
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor