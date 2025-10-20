Putin vrea controlul total al Donbasului. ISW avertizează că Rusia ar putea relua atacurile asupra Ucrainei

Conform publicației Focus.ua, liderul de la Kremlin ar fi declarat că este dispus să returneze Ucrainei părți din regiunile Zaporojie și Herson, în schimbul obținerii întregului teritoriu al Donbasului.

Surse citate de Washington Post au relatat că Vladimir Putin a transmis această propunere și președintelui american Donald Trump, care, la rândul său, ar fi sugerat o „divizare” a regiunii Donbas între Rusia și Ucraina, pentru a pune capăt conflictului.

ISW: Rusia caută poziții avantajoase pentru reluarea atacurilor

Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a analizat intențiile Kremlinului și a concluzionat că preluarea controlului Donbasului de către Rusia ar oferi avantaje strategice semnificative armatei ruse. Regiunea Donețk este considerată vitală pentru infrastructura defensivă și industrială a Ucrainei, reprezentând un centru logistic esențial încă din 2014.

Analiștii ISW susțin că, în ciuda acestor planuri, armata rusă nu are capacitatea de a cuceri Donbasul exclusiv prin forță militară, estimând că atingerea acestor obiective ar putea necesita câțiva ani.

Rusia ar obține poziții strategice pentru viitoare ofensive

Potrivit raportului ISW, odată cu preluarea controlului Donbasului de către Rusia, forțele Kremlinului ar putea desfășura acțiuni ofensive mai eficient, atacând din poziții extinse pe frontul de est. Printre avantajele menționate se numără posibilitatea de a continua operațiunile militare spre regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie și Harkov, precum și de a evita un război prelungit.

Totodată, Rusia ar putea alege între mai multe direcții de atac, consolidându-și poziția strategică în estul Ucrainei. ISW avertizează că astfel de propuneri ale Kremlinului pot ascunde intenția de a obține câștiguri teritoriale fără concesii majore, menținând totodată capacitatea de a relua agresiunea la un moment favorabil.