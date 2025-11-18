Denis Pushilin, liderul rus al părții din regiunea parțial ocupată, „Republica Populară Donețk”, a precizat că doar școlile funcționează în acest moment. „Penele de curent sunt posibile”, a declarat liderul rus, citat de Ukrainska Pravda.

Autoritățile ruse sunt cele care susțin că termocentralele Zuivska și Starobesheve au fost atacate de drone ucrainene în noaptea de luni spre marți. În urma atacului, mai multe sate din partea ocupată a regiunii au rămas fără curent. Acesta ar fi un al treilea atac asupra sistemului de energie din partea ocupată de ruși a regiunii Donețk.

În această vară, localnicii din partea ocupată de ruși a regiunii Donețk au avut parte de deficiențe ale alimentării cu apă. Pe seama secetei, nivelele de apă în rezervoarele din regiune au scăzut dramatic, afectând funcționarea termocentralei Zuivska.