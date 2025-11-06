Mai mulți mercenari sud-africani solicită guvernului lor să-i evacueze din Donbas

17 sud-africani, aflați în Donbas, au cerut să se întoarcă acasă, a anunțat joi președinția sud-africană, potrivit Le Figaro.

„Apeluri de ajutor provin de la 17 sud-africani, cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, care solicită asistență pentru a se întoarce acasă și care sunt prinși în Donbas-ul sfâșiat de război”, a declarat președinția într-un comunicat.

La fel ca alți africani și asiatici, ei au fost „ademeniți cu contracte lucrative pentru a se alătura forțelor mercenare implicate în războiul dintre Ucraina și Rusia”, au mai transmis sud-africanii.

Sursa nu a spus dacă mercenarii care cer ajutor luptă de partea rușilor sau a ucrainenilor.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a ordonat o anchetă. Legea sud-africană interzice cetățenilor să se alăture armatelor străine fără autorizație guvernamentală.