Prima pagină » Știri externe » Mai mulți mercenari sud-africani solicită guvernului lor să-i evacueze din Donbas

Mai mulți mercenari sud-africani solicită guvernului lor să-i evacueze din Donbas

Cel puțin 17 mercenarii sud-africani solicită guvernului lor să-i evacueze din Donbas. Aceștia vor să plece urgent din zona de război, conform solicitării. Autoritățile din Africa de Sud nu au spus pentru ce tabără luptă mercenarii.
Mai mulți mercenari sud-africani solicită guvernului lor să-i evacueze din Donbas
Sursa foto: Murat Yolcu / Anadolu Agency
Petru Mazilu
06 nov. 2025, 12:40, Știri externe

17 sud-africani, aflați în Donbas, au cerut să se întoarcă acasă, a anunțat joi președinția sud-africană, potrivit Le Figaro.

„Apeluri de ajutor provin de la 17 sud-africani, cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, care solicită asistență pentru a se întoarce acasă și care sunt prinși în Donbas-ul sfâșiat de război”, a declarat președinția într-un comunicat.

La fel ca alți africani și asiatici, ei au fost „ademeniți cu contracte lucrative pentru a se alătura forțelor mercenare implicate în războiul dintre Ucraina și Rusia”, au mai transmis sud-africanii.

Sursa nu a spus dacă mercenarii care cer ajutor luptă de partea rușilor sau a ucrainenilor.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a ordonat o anchetă. Legea sud-africană interzice cetățenilor să se alăture armatelor străine fără autorizație guvernamentală.