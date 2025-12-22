Prima pagină » Politic » Președintele Azerbaidjanului invocă „un program încărcat” pentru a nu participa la summitul cu Rusia

Președintele Azerbaidjanului invocă „un program încărcat” pentru a nu participa la summitul cu Rusia

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, nu participă la summitul CSI din Sankt Petersburg, din cauza unui „program încărcat” invocat de el.
Nițu Maria
22 dec. 2025, 13:28, Politic

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, nu va lua parte la summitul informal al liderilor Comunității Statelor Independente, programat pe 22 decembrie la Sankt Petersburg.

Informația a fost transmisă de agenția de presă de stat azeră Azertag.

Anterior, Kremlinul anunțase că îl așteaptă pe liderul din Azerbaidjan la eveniment și că pregătirile pentru sosirea sa erau deja în curs.

Decizia vine când relațiile sunt tot mai complicate între Rusia și Azerbaidjan, chiar dacă, în ultimele luni, au existat încercări de apropiere între Moscova și Baku.

Potrivit administrației prezidențiale azere, motivul absenței este un „program încărcat”. După publicarea acestei explicații, autoritățile ruse au transmis că acceptă justificarea oferită.

„Într-adevăr, toți șefii de stat au programe foarte încărcate, mai ales în decembrie, în perioada premergătoare Anului Nou”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În ultimul an, relațiile bilaterale s-au deteriorat vizibil. Rusia a lansat atacuri cu drone în Ucraina asupra unor obiective asociate cu firme azere.

Ca răspuns, Azerbaidjanul a blocat canale media rusești și a reținut mai mulți cetățeni ruși.

În plus, autoritățile de la Baku au anulat manifestări culturale rusești și au acuzat poliția din Rusia de torturarea a doi cetățeni azeri, care au murit ulterior în custodie, în orașul Ekaterinburg, în luna iunie.

