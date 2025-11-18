Ucraina ar fi lovit o termocentrală aflată sub control rusesc în Donbas

Ucraina ar fi lovit în noaptea de luni spre marți termocentrala Zuivska, aflată în teritoriul ocupat al regiunii Donețk, potrivit unor surse ruse de pe Telegram care au publicat imagini cu o explozie masivă și un incendiu izbucnit în zona instalației energetice.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare surprind o deflagrație puternică urmată de un foc extins, despre care se afirmă că ar proveni din perimetrul centralei, potrivit Kyiv Independent.

Informațiile nu pot fi verificate independent deocamdată, iar armata ucraineană nu a comentat atacul.

Nu se știe ce tip de armament ar fi putut fi folosit, dar Ucraina desfășoară în mod regulat atacuri asupra infrastructurii militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate, de obicei cu drone dezvoltate pe plan intern.

Termocentrala Zuivska a fost vizată în repetate rânduri de ambele părți încă din 2014.

Nu există, deocamdată, informații despre amploarea pagubelor sau eventuale victime.

Atacul vine pe fondul intensificării loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse, element considerat esențial pentru finanțarea mașinăriei de război a Moscovei.