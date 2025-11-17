Ucraina semnează o scrisoare de intenție pentru achiziția a până la 100 de avioane Rafale din Franța

Conform Associated Press, Ucraina a semnat un acord de intenție prin care își propune să achiziționeze până la 100 de avioane de luptă Rafale, au anunțat marți oficiali francezi.

Documentul a fost parafat în timpul vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Paris, unde liderul ucrainean a fost primit de președintele Emmanuel Macron pentru discuții axate pe cooperarea bilaterală în domeniile energiei, economiei și apărării.

Potrivit unor surse citate de Reuters, cei doi lideri urmează să semneze mai multe acorduri, inclusiv unul privind apărarea antiaeriană și rachetele tactice.

Franța rămâne unul dintre principalii susținători militari ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse din 2022, oferind până acum avioane Mirage 2000, artilerie, rachete cu rază lungă de acțiune și alte capacități esențiale.