Ajutor umanitar de 458 de milioane euro pentru zone devastate de război din Orientul Mijlociu

Având în vedere că principalii donatori se retrag din regiune și că dreptul internațional umanitar este supus unei presiuni fără precedent, UE sprijină acordarea de asistență vitală pentru milioane de oameni.

În Siria, o finanțare umanitară din partea UE în valoare de 210 milioane de euro va sprijini răspunsul de urgență și protecția salvatoare de vieți în întreaga țară.

În Palestina, 124 de milioane de euro vor sprijini asistența alimentară, sănătatea, protecția, adăposturile și educația, furnizate de parteneri care își desfășoară activitatea în condiții extrem de dificile. În Liban, 100 de milioane de euro vor oferi asistență medicală de urgență, asistență de bază pentru familiile care au pierdut tot, servicii de protecție, adăposturi și educație pentru copiii neșcolarizați, zborurile efectuate în cadrul podului aerian umanitar al UE furnizând deja articole medicale și de ajutor pe teren. În Iordania, o sumă totală de 15,5 milioane de euro va sprijini servicii esențiale precum sănătatea și protecția și va răspunde nevoilor refugiaților, atât în interiorul, cât și în afara taberelor. În fine, în Egipt, 8 milioane de euro vor sprijini asistența multisectorială pentru cele mai vulnerabile persoane.

Comisara pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat: „În regiunea devastată de război a Orientului Mijlociu, Uniunea Europeană își intensifică eforturile în timp ce alții se retrag. Suntem în prezent cel mai mare donator care continuă să furnizeze ajutor umanitar în contextul unora dintre cele mai grave crize din lume, ajutând oameni care trăiesc cele mai dificile momente ale vieții lor. Trebuie să le fim alături. Dreptul internațional umanitar există pentru a-i proteja, iar Europa îl va apăra. Vom continua să furnizăm ajutor vital atât timp cât va fi necesar”.