UE și Iordania semnează acorduri de 135 de milioane de euro pentru educație, securitate și sprijin economic

UE și Iordania au semnat joi la Amman acorduri de finanțare în valoare de 135 de milioane de euro pentru educație, securitate, gestionarea migrației și sprijin economic.
Nițu Maria
07 mai 2026, 19:42, Știri externe

Uniunea Europeană și Iordania au făcut un nou pas în consolidarea parteneriatului lor strategic, prin semnarea unor acorduri de finanțare în valoare totală de 135 de milioane de euro.

Conform unui comunicat oficial, acordurile au fost semnate la Amman de comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, împreună cu ministrul iordanian al planificării și cooperării internaționale, Zeina Toukan.

Acestea au ca scop întărirea cooperării bilaterale în educație, dezvoltarea competențelor, securitate, gestionarea migrației, dar și reziliență economică și îmbunătățirea mediului de afaceri.

Semnarea a avut loc în cadrul primei vizite oficiale a comisarului Šuica în Iordania și reprezintă un pas important în aplicarea Parteneriatului strategic și cuprinzător UE–Iordania.

Investiții împărțite pe domenii esențiale

Finanțările sunt distribuite pe mai multe direcții, fiecare vizând un sector considerat prioritar în relația dintre Uniunea Europeană și Iordania.

30 de milioane de euro sunt destinate educației și formării profesionale. Fondurile vor sprijini dezvoltarea competențelor tinerilor, consolidarea sistemului educațional și creșterea rezilienței pe termen lung.

Totodată, proiectele vor încuraja participarea mai mare a femeilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități în viața economică și politică.

Alte 25 de milioane de euro vor fi folosite pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor și a securității interne. Scopul este întărirea capacității de răspuns la amenințări transfrontaliere.

Cea mai mare parte, 80 de milioane de euro, va merge către sprijinirea Iordaniei în gestionarea refugiaților sirieni și a comunităților gazdă. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru rolul de lungă durată al Iordaniei în primirea refugiaților.

În plus, 12,3 milioane de euro vor fi direcționate către dezvoltarea Centrului digital din Aqaba, printr-un împrumut acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, garantat de Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus.

Un parteneriat strategic pe termen lung

Iordania este considerată un partener-cheie al Uniunii Europene, iar Parteneriatul strategic și cuprinzător a fost lansat în ianuarie 2025. Acesta se bazează pe cooperare în cinci domenii: dezvoltarea capitalului uman, migrație și refugiați, securitate, reziliență economică și relații politice.

În cadrul acestui angajament, UE a promis un sprijin total de 3 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, sub formă de granturi, investiții și împrumuturi preferențiale.

