Pas decisiv către asocierea la Erasmus+ în 2027 între UE și UK

Asocierea Regatului Unit la Erasmus+ va pune cursanții, personalul, instituțiile de învățământ și organizațiile din Regatul Unit pe picior de egalitate cu cele din statele membre ale UE și din alte țări terțe asociate la program. Aceasta plasează schimburile interpersonale în centrul agendei reînnoite UE-Regatul Unit și consolidează cooperarea dintre cele două părți.

Acord asumat din mai 2025

Acest pas este unul important și îndeplinește angajamentul asumat în cadrul primului summit UE-Regatul Unit din mai 2025, prin adoptarea unei modificări a Protocolului I la Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit.

„Europa și Regatul Unit s-au bucurat de legături educaționale reciproc avantajoase timp de secole. Consolidarea în continuare a acestor legături are sens de ambele părți – pentru studenții, profesorii, sistemele educaționale, economiile și societățile noastre în ansamblu. Aștept cu interes ca imensul potențial al acestei evoluții să fie realizat cât mai curând posibil”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Această dezvoltare interesantă va crea oportunități pentru mii de studenți, personal educațional și tineri și le va oferi abilități și competențe de viitor căutate de angajatori. Aceasta va asigura faptul că un număr mai mare de persoane din medii diverse pot studia, preda sau se pot forma în străinătate”, transmite Comisia.

Acordul va contribui, de asemenea, la crearea și aprofundarea parteneriatelor dintre instituțiile academice din UE și din Regatul Unit. Aceasta va încuraja cooperarea și schimbul de practici, permițând actorilor să utilizeze mai bine noile tehnologii, să dezvolte metode inovatoare de predare, formare și învățare, să promoveze învățarea non-formală și să dezvolte instrumente și activități comune. Acest lucru va contribui, totodată, la consolidarea poziției Europei ca centru educațional global.

Care sunt țările terțe participante la Erasmus+

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu partenerii din Regatul Unit pentru a se asigura că Erasmus+ oferă beneficii maxime studenților și instituțiilor de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Regatul Unit va desemna o agenție națională care să supravegheze participarea sa la program începând din 2027.

Pe lângă cele 27 de state membre ale UE, următoarele țări terțe participă în prezent la programul Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia. Atât Regatul Unit, cât și Elveția participă la Erasmus+ începând cu 1 ianuarie 2027.