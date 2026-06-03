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UE, decizie surpriză: relaxează regulile bugetare din cauza șocului energetic. Cât au voie să cheltuiască statele

Bruxelles-ul relaxează regulile bugetare în contextul șocului energetic generat de războiul din Iran. Comisia Europeană va permite statelor membre să cheltuiască până la 0,3% din produsul lor intern brut (PIB) pe an, cu o limită totală de 0,6% până în 2028.
UE, decizie surpriză: relaxează regulile bugetare din cauza șocului energetic. Cât au voie să cheltuiască statele
Foto: Hepta
Sorina Matei
03 iun. 2026, 15:11, Economic
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Comisia Europeană a anunțat miercuri că este pregătită să relaxeze ușor regulile bugetare europene, dar în limite foarte specifice, pentru a ajuta țările UE să facă față crizei energetice legate de conflictul din Orientul Mijlociu, anunță Le Figaro.

Bruxelles-ul va permite statelor membre să cheltuiască până la 0,3% din produsul lor intern brut (PIB) pe an, cu o limită totală de 0,6% până în 2028, pentru a finanța măsuri care vizează reducerea dependenței de combustibilii fosili, a explicat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Cheltuielile eligibile suportate începând cu februarie (subvenții pentru înlocuirea centralelor termice, instalarea de pompe de căldură sau panouri solare, granturi pentru vehicule electrice etc.) pot fi tratate drept cheltuieli pentru apărare, care sunt supuse unui mecanism de scutire pentru a ajuta țările europene să își finanțeze reînarmarea.

Această ajustare limitată a regulilor bugetare reprezintă un pas înapoi pentru prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, care solicitase ca toate măsurile excepționale luate de statele membre ca răspuns la criza energetică să fie scutite.

Italia a redus în mod semnificativ taxele pe combustibili în încercarea de a limita creșterea prețurilor la benzină și motorină, o măsură care va fi luată în considerare în calculele deficitului public.

Cu toate acestea, de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, Comisia a respins orice relaxare generală a normelor Pactului de Stabilitate și Creștere și pledează pentru măsuri de sprijin „temporare și specifice”.

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