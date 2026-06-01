Uniunea Europeană lansează acuzații de interferență înainte de alegerile parlamentare din Armenia

Temerile Uniunii Europene

Blocul comunitar și-a exprimat îngrijorarea față de acțiunile Rusiei care au scopul influențării rezultatului alegerilor parlamentare de duminică.

Un oficial al Comisiei Europene a declarat luni că Rusia încearcă să exercite presiuni asupra Armeniei.

„Rusia încearcă să afecteze economia Armeniei și să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare”, declară luni Anouar El Anouni, un purtător de cuvânt al executivului european, citat de AFP.

Presiuni economice din partea Moscovei

Relațiile bilaterale dintre Rusia și Armenia s-au răcit în ultima perioadă, pe fondul parcursului pro-european al Erevanului.

În paralel, înaintea alegerilor de duminică, Moscova a luat măsuri economice împotriva Armeniei precum interzicerea exportului de pește și produse din pește, dar și restricții asupra livrărilor de flori, legume, fructe, verdețuri, coniac, vin și apă minerală.

De asemenea, Kremlinul ar putea trimite 100.000 de armeni care trăiesc în Rusia pentru a vota împotriva actualului prim-ministru Nikol Pashinyan la alegerile de duminică.

Înaintea alegerilor de duminică, sondajele arată că partidul lui Nikol Pashinyan se află detașat în frunte.

În ciuda acestor măsuri, președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul armean Nikol Pashinyan cu ocazia zilei de naștere, precizând că Armenia rămâne o țară considerată „prietenoasă”.