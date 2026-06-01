Prima pagină » Știrile zilei » Uniunea Europeană lansează acuzații de interferență înainte de alegerile parlamentare din Armenia

Uniunea Europeană lansează acuzații de interferență înainte de alegerile parlamentare din Armenia

Comisia Europeană a lansat luni acuzații acuzații de interferență la adresa Rusiei, în alegerile legislative din Armenia. Executivul de la Bruxelles susține că Moscova urmărește să afecteze economia țării și să influențeze rezultatul scrutinului programat pentru duminică, 7 iunie.
Uniunea Europeană lansează acuzații de interferență înainte de alegerile parlamentare din Armenia
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 15:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Temerile Uniunii Europene

Blocul comunitar și-a exprimat îngrijorarea față de acțiunile Rusiei care au scopul influențării rezultatului alegerilor parlamentare de duminică. 

Un oficial al Comisiei Europene a declarat luni că Rusia încearcă să exercite presiuni asupra Armeniei. 

„Rusia încearcă să afecteze economia Armeniei și să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare”, declară luni Anouar El Anouni, un purtător de cuvânt al executivului european, citat de AFP.  

Presiuni economice din partea Moscovei

Relațiile bilaterale dintre Rusia și Armenia s-au răcit în ultima perioadă, pe fondul parcursului pro-european al Erevanului. 

În paralel, înaintea alegerilor de duminică, Moscova a luat măsuri economice împotriva Armeniei precum interzicerea exportului de pește și produse din pește, dar și restricții asupra livrărilor de  flori, legume, fructe, verdețuri, coniac, vin și apă minerală

De asemenea, Kremlinul ar putea trimite  100.000 de armeni care trăiesc în Rusia pentru a vota împotriva actualului prim-ministru Nikol Pashinyan la alegerile de duminică. 

Înaintea alegerilor de duminică, sondajele arată că partidul lui Nikol Pashinyan se află detașat în frunte.

În ciuda acestor măsuri, președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe premierul armean Nikol Pashinyan cu ocazia zilei de naștere, precizând că Armenia rămâne o țară considerată „prietenoasă”. 

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Manfred Spitzer, reputat psihiatru german, interviu pentru Libertatea despre efectele IA asupra gândirii critice: „Oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit”
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia