SUA și Armenia semnează un parteneriat strategic înaintea alegerilor parlamentare

Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul armean de Externe Ararat Mirzoyan au semnat marți un acord de parteneriat strategic la Erevan, cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Armenia.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
26 mai 2026, 17:04, Știri externe
În cadrul întâlnirii desfășurate pe aeroportul internațional Zvartnots din Erevan, oficialii au semnat și un acord-cadru privind mineralele critice, dar și un document de cooperare pentru un coridor de tranzit propus între Armenia și Azerbaidjan, scrie TVP World.

SUA și Armenia susțin proiectul coridorului dintre Azerbaidjan și Turcia

Proiectul vizează construirea unui coridor de aproximativ 43 de kilometri care ar traversa sudul Armeniei și ar oferi Azerbaidjanului o conexiune directă către exclava Nahicevan și mai departe către Turcia, principalul aliat regional al Baku.

Vizita lui Marco Rubio la Erevan a avut loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 7 iunie, considerate decisive pentru orientarea geopolitică a Armeniei.

Premierul Nikol Pashinyan și partidul său Civil Contract promovează apropierea de Occident, în timp ce opoziția include mai multe formațiuni considerate pro-ruse.

SUA și Armenia provoacă reacția Kremlinului

Înaintea vizitei oficialului american, Kremlinul a avertizat că Armenia riscă să piardă prețurile avantajoase la gazele naturale rusești dacă se va îndepărta de cooperarea și integrarea cu Rusia.

