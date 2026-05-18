Sondaj INSCOP. PNL trece peste PSD în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. AUR rămâne pe primul loc

PNL s-a clasat pe locul al doilea în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare și a depășit PSD, potrivit celui mai nou sondaj INSCOP Research realizat după căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură.

În același timp, AUR rămâne principalul partid din România, în timp ce USR înregistrează, în momentul de față, o scădere față de luna trecută.

Conform datelor publicate de INSCOP, AUR ar obține 38,2% dintre voturi în rândul respondenților care au ales un partid politic din listă. PNL se află pe locul doi în clasament cu 20,3%, urmat de PSD cu 17,5% și USR cu 10%.

Totuși, clasamentul se schimbă atunci când sunt luați în calcul doar alegătorii care spun că vor merge cu certitudine la vot. În acest caz, AUR ajunge la 41,4%, PNL la 21,9%, PSD scade la 13,3%, iar USR obține 10,8%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a declarat luni că sondajul arată că există o schimbare destul de evidentă în raportul de forțe dintre marile partide.

„Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moțiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenția de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenția de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variație în funcție de gradul de mobilizare al votanților). O schimbare majoră se observă în ceea ce privește locul doi. În premieră în ultimii șase ani, PNL trece în fața PSD cu un scor de 20-22% (în creștere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente față de aprilie). Diferența dintre cele două partide variază între 3 puncte în clasamentul votanților care au o opțiune și peste 8 puncte procentuale în clasamentul votanților mobilizați. USR este, de asemenea, în regres, ajungând la 10%, în timp ce UDMR se menține în zona obișnuită de 3-5%”, a declarat Ștefureac despre ultimul sondaj INSCOP, într-o postare pe pagina de Facebook.

Estimare participare la vot

Potrivit sondajului, pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” vor merge la vot, iar 10 înseamnă „sigur da”, răspunsurile românilor au fost următoarele:

15,2% au ales varianta 1

0,5% au ales varianta 2

0,4% au ales varianta 3

0,3% au ales varianta 4

3,6% au ales varianta 5

1,2% au ales varianta 6

2,4% au ales varianta 7

4,4% au ales varianta 8

3,1% au ales varianta 9

67,4% au ales varianta 10

Totodată, este menționat că 1,5% dintre respondenți nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la respondenții care au ales un partid politic din listă, indiferent dacă spun sau nu că vor merge sigur la vot, adică 77,4% din totalul eșantionului, clasamentul este următorul:

AUR – 38,2%

(față de 37% în aprilie 2026, 38% în martie, 40,9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie și 38,11% în mai 2025)

(față de 15,5% în aprilie 2026, 14,5% în martie, 13,5% în ianuarie, 14,6% în noiembrie, 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie și 16% în mai 2025)

(față de 20,1% în aprilie 2026, 19,2% în martie, 18,2% în ianuarie, 19,5% în noiembrie, 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie și 17,4% în mai 2025)

(față de 12,7% în aprilie 2026, 11,4% în martie, 11,7% în ianuarie, 12,3% în noiembrie, 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie și 12,2% în mai 2025)

(față de 4,3% în aprilie 2026, 4% în martie, 4,9% în ianuarie, 4,8% în noiembrie, 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie și 4,5% în mai 2025)

(față de 2,8% în aprilie 2026, 3,3% în martie, 2,8% în ianuarie, 1,7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie și 1,9% în iunie 2025)

(față de 2,4% în aprilie 2026, 3,6% în martie, 4% în ianuarie, 3,2% în noiembrie, 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie și 2,4% în iunie 2025)

(față de 3,6% în aprilie 2026, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3,1% în noiembrie, 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie și 4,2% în iunie 2025)

(față de 1% în aprilie 2026, 1,4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie și 1,4% în iunie 2025)

(față de 0,7% în aprilie 2026, 1,6% în martie, 1,1% în ianuarie, 1,8% în noiembrie, 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie și 0,5% în iunie 2025)

Clasamentul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot

În ceea ce privește respondenții care au ales un partid și au declarat că în mod cert vor merge la vot, adică 57,9% din totalul eșantionului, rezultatele sunt următoarele:

AUR – 41,4%

(38,3% în aprilie)

(16,9% în aprilie)

(16,6% în aprilie)

(14,4% în aprilie)

(3% în aprilie)

(1,4% în aprilie)

(2,2% în aprilie)

(4,5% în aprilie)

(1,3% în aprilie)

(1% în aprilie)

Cum a fost realizat sondajul

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XI-a, a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice, folosind metoda CATI. Eșantionul a inclus 1100 de persoane și este reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată din România.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.