„Ilustrația perfectă a absurdității”: Comisia UE va apăra Spania într-un proces energetic de 106 milioane de euro împotriva SUA

Comisia Europeană solicită permisiunea Consiliului European pentru a apăra Spania într-un proces de 106 milioane de euro, relatează Euronews.

Procesul este intentat unei instanțe americane în temeiul Tratatului privind Carta Energiei. Acesta ar putea pune Madridul în situația de încălcare a normelor UE privind ajutoarele de stat.

Tratatul, o sursă de controverse

Tratatul este un acord internațional în urma Războiului Rece, conceput pentru a proteja investițiile în state instabile, foste comuniste. A devenit o sursă de controverse, deoarece permite companiilor energetice să dea în judecată țările pentru măsuri care le-ar putea afecta profiturile, potrivit sursei.

Dosarul legal este obligatoriu și poate fi pus în aplicare în instanțe, în conformitate cu normele tratatelor internaționale de investiții. Totuși, Uniunea Europeană susține că Spania s-ar putea confrunta cu obligații legale contradictorii. Acestea pot fi atât pe plan intern, cât și în străinătate, dacă o instanță americană dispune executarea.

Spania a fost obligată să plătească peste 100 de milioane de euro despăgubiri

Spania a anulat schema de ajutoare de stat instituită în 2007 pentru promovarea generării de energie electrică din surse curate. În urma acesteia, investitorul japonez Eurus Energy a revendicat pierderi în temeiul Tratatului și a câștigat dreptul la despăgubiri. Astfel, Spania a fost obligată să plătească 106 milioane de euro plus dobânzi în noiembrie 2022, mai arată sursa.

În 2023, Spania a contestat acordarea despăgubirilor. Țara a eșuat în cele din urmă.

Ulterior, cazul a fost atribuit către Blasket Renewables, cu sediul în SUA, specializat în compensații arbitrale dificil de aplicat. Aceasta solicită efectiv executarea prin intermediul instanțelor americane.

Comisia susține că, dacă Spania „compensează investitorii pentru pierderile suferite din cauza abrogării schemei de ajutoare de stat din 2007”, acest lucru echivalează cu ajutor de stat. Adică, reprezintă un sprijin financiar pe care un guvern îl acordă unei companii sau unui investitor.

Investitorii care solicită despăgubiri nu sunt de acord. Ei argumentează că plățile nu sunt subvenții guvernamentale, ci despăgubiri pe care Spania este obligată prin lege să le plătească, după ce a pierdut un proces de arbitraj internațional.

Prevederile UE

Conform normelor UE, guvernele nu au voie să acorde beneficii speciale anumitor întreprinderi, dacă acest lucru le-ar oferi un avantaj nedrept față de concurenți. O excepție este în cazul în care sprijinul a fost aprobat de Comisie, conform sursei.

Ministerul spaniol al Energiei a declarat că procedurile arbitrale dintre investitorii internaționali și Spania privind energiile regenerabile sunt rezultatul deciziilor luate de guvernul spaniol anterior. Acestea au fost luate în special în 2013, sub fostul prim-ministru conservator Mariano Rajoy.

Madridul a adăugat că majoritatea arbitrajelor finale legate de investițiile în energie regenerabilă se află în mâinile fondurilor de litigii. Ele dobândit drepturile asupra reclamanților inițiali, principalul fiind Blasket Renewable Investments.

„Ilustrația perfectă a absurdității”

Paul de Clerck, coordonator pentru justiție economică la ONG-ul Friends of the Earth Europe, a declarat că acest caz juridic este „ilustrația perfectă a absurdității” soluționărilor internaționale ale litigiilor între state (ISDS).

El a susținut că, dacă un investitor nu este de acord cu o decizie spaniolă, acesta ar trebui să se adreseze instanțelor spaniole obișnuite și nu unui „tribunal favorabil mediului de afaceri”, potrivit sursei.

„Este momentul ca acest lucru să se încheie și ca UE și statele membre să elimine ISDS din toate tratatele lor de investiții”, a concluzionat de Clerck.