Prima pagină » Știri externe » Prim-ministrul Spaniei propune, din nou, ruperea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Israel

Premierul spaniol Pedro Sánchez va propune, marți, ruperea acordului UE-Israel. Timp de mai multe luni, Spania, Irlanda și Slovenia au cerut o revizuire urgentă, iar UE a constatat că Israelul încalcă acordul. UE este cel mai mare partener comercial al Israelului, cu o relație de peste 45 de miliarde de euro pe an.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
21 apr. 2026, 13:48, Știri externe

Prim-ministrul Sánchez l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că a incendiat Orientul Mijlociu și a continuat criticile la adresa războiului din Iran și a conflictului Israel-Hezbollah din Liban, potrivit euronews.

Mai multe luni la rând, țări precum Spania, Irlanda și Slovenia au cerut o revizuire urgentă a acordului UE-Israel. Propria revizuire internă a Uniunii Europene a constatat că Israelul încalcă acordul, invocând încălcări grave ale dreptului internațional în Gaza și evacuări violente ale coloniștilor în Cisiordania.

O Inițiativă Cetățenească Europeană, intitulată „Dreptate pentru Palestina”, ce a strâns peste 1 milion de semnături, impune includerea acestei probleme în ordinea de zi.

Suspendarea acordului nu ar însemna o interdicție comercială totală. Aproximativ 60% din exporturile israeliene către UE beneficiază, deja, de tarife zero, în conformitate cu normele standard ale Organizației Mondiale a Comerțului. Însă, restul de 37% se bazează pe un tratament special, scutit de taxe vamale, ce este oferit exclusiv prin acest acord. Suspendarea acestuia ar impune tarife vamale bruște asupra utilajelor, dispozitivelor medicale și produselor farmaceutice israeliene.

Comisia Europeană estimează că acest lucru ar impune taxe suplimentare cu 227 de milioane de euro pe an asupra exporturilor israeliene și ar îngheța milioane de euro din finanțarea bilaterală a UE pentru proiecte de cooperare în curs. La momentul actual, UE este cel mai mare partener comercial al Israelului, cu o relație de peste 45 de miliarde de euro pe an.

Pentru anularea completă a acordului, UE are nevoie de aprobarea tuturor. Însă, suspendarea doar a privilegiilor comerciale necesită doar un vot cu majoritate calificată.

Deși Israelul a pierdut unul dintre cei mai fideli aliați ai săi, Ungaria condusă de Viktor Orban și având în vedere că Italia a adoptat o atitudine mai dură în contextul atacurilor asupra Papei, propunerea se confruntă încă cu o luptă dificilă.

