Fostul ministru polonez al Justiției a fugit în SUA cu viză de la Trump și s-a făcut comentator TV. Ce acuzații îl vizează

Zbigniew Ziobro, fost ministru polonez al justiției, ar fi fugit în SUA după ce a părăsit Ungaria, unde i s-a acordat azil de către Viktor Orbán în 2025. El este căutat în Polonia pentru presupusă deturnare de fonduri publice și utilizare a programelor spion Pegasus. Ziobro neagă acuzațiile, numind ancheta „motivată politic”.
Sorina Matei
11 mai 2026, 10:42, Știri externe
Fostul ministru polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, se află acum în Statele Unite grație unei vize de la președintele Donald Trump, după ce a fugit din Ungaria, relatează presa locală.

Ziobro se afla în Ungaria din 2025, după ce fostul prim-ministru Viktor Orbán i-a acordat
ministrului căzut în dizgrație azil. Noul lider maghiar, Péter Magyar, a promis însă că va lansa proceduri de extrădare împotriva lui Ziobro la preluarea mandatului.

Ziobro este căutat în Polonia pentru presupusa utilizare abuzivă a fondurilor publice și utilizarea programului spyware Pegasus împotriva oponenților politici.

El a negat în mod constant acuzațiile, numind ancheta o vendetă politică din partea prim-ministrului polonez Donald Tusk.

Ministerul polonez de Externe a declarat duminică presei locale că nu are informații oficiale despre locul unde se află Ziobro, adăugând că pașaportul său a fost revocat.

Pentru TV Republika,  Zbigniew Ziobro a confirmat că se află în SUA: „Nu am fugit. Mă bucur de libertatea mea în SUA”

Mai mult, el a confirmat că va fi comentator TV al postului de televiziune polonez din America:

„Este o onoare pentru mine. Sunt foarte fericit să pot participa la dezbateri la cel mai mare post de televiziune conservator din Europa și să prezint perspectiva unui comentator și participant la o dispută politică. Voi dori să vă țin la curent cu dezbaterile și evenimentele din Statele Unite. Este cea mai puternică țară democratică din lume și garantul securității Poloniei împotriva amenințării Rusiei imperiale. Nu am nicio intenție să mă ascund. Nici în Ungaria nu m-am ascuns. Voi fi un observator foarte atent al evenimentelor din Polonia și voi continua să mă pronunț asupra afacerilor publice”, a subliniat Ziobro.

