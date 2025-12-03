Răspunsul ciudat al șefului NATO la amenințările lui Putin privind războiul împotriva țărilor europene

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Bruxelles, înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor NATO.

La sosire, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a fost întrebat de jurnaliști despre amenințările lansate marți de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Rutte a răspuns spunând că nu va răspunde la toate declarațiile lui Putin și a minimalizat gravitatea amenințării, potrivit Sky News.

Șeful NATO a mai spus că modalitatea de a ajunge la un acord de pace ar fi menținerea presiunii asupra Rusiei, asigurând un flux continuu de arme către Ucraina.

Rutte a adăugat că este bine că discuțiile de pace sunt în desfășurare, dar că este necesar să se asigure că Ucraina se află în cea mai puternică poziție posibilă.

Rutte nu a explicat absența lui Rubio

De asemenea, Mark Rutte a apărat absența secretarului de stat american Marco Rubio de la discuțiile de miercuri de la Bruxelles. El a explicat că SUA va fi reprezentată la discuții de adjunctul lui Rubio și că America a fost suficient de implicată.

Miniștrii de externe ai NATO se reunesc în capitala Belgiei pentru a discuta despre rezultatul discuțiilor de la Moscova. Marți, emisarii lui Donald Trump au fost la Kremlin și au discutat cu Vladimir Putin.

Amenințările lui Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat marți o amenințare fără precedent. Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți, a spus liderul rus. Declarația a fost chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se aflau la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina.

Amenințarea a fost formulată în condițiile în care Putin nu este de acord cu unele solicitări ale europenilor privitoare la forma documentului. Președintele rus a mai spus că europenii nu au o agendă pașnică și că au revendicări legate de războiul din Ucraina care nu sunt acceptabile pentru Rusia.

Putin a tras concluzia că europenii împiedică administrația americană și pe Donald Trump în eforturile lor de a ajunge la un acord de pace prin discuții.