„Europa nu poate conta pe SUA”. Avertismentul fostului comandant al Armatei SUA în Europa

Potrivit acestuia, continentul european începe treptat să conștientizeze că parteneriatul cu Washingtonul nu mai funcționează pe baza unei relații echitabile, iar prioritățile administrației americane s-au schimbat radical în ultimii ani.

Generalul susține că Statele Unite privesc Europa ca pe o regiune „lipsită de importanță”, exceptând interesele comerciale. Hodges critică și modul în care administrația americană gestionează războiul din Ucraina, afirmând că strategia a fost „sortită eșecului încă de la început”, fiind tratată mai degrabă ca „o tranzacție imobiliară” decât ca un conflict de securitate major.

Acuzațiile privind interesele americane în Rusia

Hodges a făcut referire la recentele dezvăluiri despre Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump în Orientul Mijlociu, și Jared Kushner, ginerele acestuia.

În opinia generalului, rolul lor indică faptul că Washingtonul urmărește mai ales „afacerile cu Rusia după încheierea războiului”. El avertizează că un acord nefavorabil impus Ucrainei ar putea genera milioane de noi refugiați și ar crea o criză majoră pentru Europa.

Schimbarea de priorități a Washingtonului

Un alt semnal îngrijorător este, potrivit lui Hodges, absența secretarului de stat american Marco Rubio de la o reuniune crucială NATO de la Bruxelles.

Generalul subliniază că Europa se află abia pe locul patru în agenda administrației americane, după emisfera vestică, Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, Hodges nu consideră că situația este fără speranță. Deși Rusia ocupă 20% din teritoriul ucrainean, el arată că economia rusă se află sub presiune, iar Ucraina și Europa, împreună, dispun de resurse suficiente pentru a opri avansul Moscovei. Problema reală, spune el, este lipsa de voință politică și de încredere.