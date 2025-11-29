Prima pagină » Știri externe » Consecințele schimbărilor climatice: Rezervele de apă ale Europei se epuizează / România, printre țările cu risc hidric ridicat

Consecințele schimbărilor climatice: Rezervele de apă ale Europei se epuizează / România, printre țările cu risc hidric ridicat

O analiză realizată de oamenii de știință de la University College London, în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, arată că vaste zone din rezervele de apă ale Europei se epuizează, iar stocurile de apă dulce se reduc în Europa de Sud și Centrală.
Analiza, realizată de oamenii de știință de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, include datele din perioada 2002-2024 provenite de la sateliți, care urmăresc schimbările din câmpul gravitațional al Pământului.

Concluziile sunt îngrijorătoare: nordul și nord-vestul Europei – în special Scandinavia, părți din Marea Britanie și Portugalia – au devenit mai umede. Pe de altă parte, zone întinse din sud și sud-est, inclusiv părți din Marea Britanie, Spania, Italia, Franța, Elveția, Germania și Ucraina, s-au uscat. Și România intră în categoria de risc hidric ridicat.

Datele reflectă schimbările climatice

Potrivit cercetătorilor, datele reflectă schimbările climatice. „Când comparăm datele privind stocarea totală de apă terestră cu seturile de date climatice, tendințele sunt în mare măsură corelate”, a declarat, potrivit The Guardian, Mohammad Shamsudduha, profesor de criză hidrică și reducere a riscurilor la UCL.

Apele subterane sunt considerate mai „rezistente” la schimbările climatice decât apele de suprafață. Totuși, situația se schimbă atunci când ploile abundente din timpul verii înseamnă adesea că se pierde mai multă apă din cauza scurgerilor și inundațiilor rapide, în timp ce sezonul de reîncărcare a apelor subterane din timpul iernii se poate scurta, a mai spus Shamsudduha.

Strategia UE

Strategia UE vizează construirea unei „economii inteligente din punct de vedere al apei” și este însoțită de o recomandare a Comisiei privind eficiența utilizării apei, care solicită îmbunătățirea eficienței cu „cel puțin 10% până în 2030”. Totodată, Comisia subliniază că reducerea pierderilor din conducte și modernizarea infrastructurii vor fi cruciale în procesul de eficientizare a utilizării apei.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat, notează The Guardian, că strategia sa de reziliență în domeniul apei „își propune să ajute statele membre să își adapteze gestionarea resurselor de apă la schimbările climatice și să abordeze presiunile provocate de om”.

La nivel global, în Orientul Mijlociu, Asia, America de Sud, de-a lungul coastei de vest a SUA și în zone întinse din Canada sunt vizate de secetă. Inclusiv Groenlanda, Islanda și Svalbard înregistrează tendințe dramatice de uscare.

 

