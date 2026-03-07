Prima pagină » Știri externe » Trump insistă să fie implicat în alegerea liderului Iranului. „Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau 10 ani”

Trump insistă să fie implicat în alegerea liderului Iranului. „Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau 10 ani”

Președintele Donald Trump a reiterat sâmbătă că dorește să fie implicat în alegerea următorului lider al Iranului, spunând că „nu vrea să se întoarcă la fiecare 10 ani”.
Trump insistă să fie implicat în alegerea liderului Iranului. „Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau 10 ani”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 mart. 2026, 01:44, Știri externe

„Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau la fiecare 10 ani și să facem asta. Vrem să alegem un președinte care nu își va conduce țara într-un război”, a adăugat Trump reporterilor la bordul Air Force One, relatează CNN.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat pentru Axios că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului.

Anterior, el a declarat pentru CNN că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran.

„Ei bine, s-ar putea să fiu, da. Adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a declarat Trump pentru CNN.

 

 

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală”
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
Libertatea
Condimentul pe care să nu-l pui în tocănița de cartofi, niciodată. Îi strică gustul și poți să o arunci la gunoi
CSID
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor