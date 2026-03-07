Trump insistă să fie implicat în alegerea liderului Iranului. „Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau 10 ani”

„Nu vrem să ne întoarcem la fiecare cinci ani sau la fiecare 10 ani și să facem asta. Vrem să alegem un președinte care nu își va conduce țara într-un război”, a adăugat Trump reporterilor la bordul Air Force One, relatează CNN.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat pentru Axios că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului.

Anterior, el a declarat pentru CNN că este deschis la ideea de a avea un lider religios în Iran.

„Ei bine, s-ar putea să fiu, da. Adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici”, a declarat Trump pentru CNN.