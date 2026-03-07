Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îi transmite premierului Marii Britanii: „Nu avem nevoie ca oamenii să se alăture războaielor când noi, deja am câștigat”

Donald Trump îi transmite premierului Marii Britanii: „Nu avem nevoie ca oamenii să se alăture războaielor când noi, deja am câștigat”

Donald Trump, care a criticat aspru poziția Londrei încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă că „nu este nevoie” ca Marea Britanie să desfășoare un portavion în Orientul Mijlociu.
Donald Trump îi transmite premierului Marii Britanii: „Nu avem nevoie ca oamenii să se alăture războaielor când noi, deja am câștigat”
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 mart. 2026, 01:08, Știri externe

Regatul Unit „ia în sfârșit în serios în vedere trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. Asta e tot, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele”, a scris președintele SUA pe contul său de Truth Social, potrivit Le Figaro. „Dar ne vom aminti de asta”, a adăugat el. „Nu avem nevoie ca oamenii să se alăture războaielor când noi am deja câștigat”, a concluzionat liderul republican.

El a publicat acest mesaj la scurt timp după ce a fost martor la returnarea rămășițelor pământești ale primilor șase militari americani uciși în conflict, la Baza Forțelor Aeriene Dover (Delaware, Nord-Est).

Trump a lansat numeroase atacuri împotriva Regatului Unit

Agențiile de presă britanice relatează că Marina Regală pregătește portavionul HMS Prince of Wales, aflat în prezent în portul Portsmouth (sudul Angliei), pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, deși nu a fost luată încă o decizie finală. „HMS Prince of Wales a fost întotdeauna la un nivel foarte ridicat de pregătire și îmbunătățim în continuare gradul de pregătire al portavionului, reducând timpul necesar pentru a pleca în cazul unei desfășurări ”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării.

Donald Trump a lansat numeroase atacuri împotriva Regatului Unit, pe care îl consideră „foarte necooperant” în contextul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului.

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală”
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
Libertatea
Condimentul pe care să nu-l pui în tocănița de cartofi, niciodată. Îi strică gustul și poți să o arunci la gunoi
CSID
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor