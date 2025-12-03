Emmanuel Macron merge miercuri în China pentru a discuta despre un armistițiu în Ucraina

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va călători miercuri spre Beijing. Conform Kyiv Post, Macron vrea să discute direct cu Xi Jinping despre posibilitatea unui armistițiu în Ucraina și relațiile comerciale dintre cele două state.

Aceasta este a patra vizită de stat a lui Emmanuel Macron în China de la începutul mandatului său în 2017. Programul său în țară cuprinde întâlniri cu Xi Jinping și cu premierul Li Qiang la Marea Sală a Poporului.

Pe agenda sa de deplasare mai se regăsește și o plecare la Chengdu, locul în care cei doi panda uriași împrumutați Franței au fost trimiși înapoi recent.

Războiul din Ucraina care este în continuare în desfășurare este unul dintre punctele cele mai importante de discuții dintre cei doi lideri.

„Contăm pe China, la fel ca noi, membru permanent al Consiliului de Securitate… să se sprijine pe Rusia, astfel încât Rusia și, în special, Vladimir Putin să poată conveni în sfârșit asupra unui armistițiu”, a declarat luni ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

„China poate juca un rol crucial în îndrumarea Rusiei lui Vladimir Putin către luarea deciziei corecte”, a mai declarat Barrot la radioul francez.

Președintele Macron a adresat astfel de mesaje și în vizita sa din aprilie 2023, dar și în timpul prezenței lui Xi în Franța în mai 2024. Nu au fost vizibile rezultate.

Statele occidentale au acuzat Beijingul că oferă Moscovei sprijin economic important, precum acces la componente pentru industria militară rusă.

Președinția Franței a precizat anterior că Emmanuel Macron îi va transmite lui Xi Jinping că țara trebuie „să se abțină de la a oferi orice mijloace, prin orice mijloace, Rusiei pentru a continua războiul”.

Conform surselor oficiale, călătoria lui Macron va dura trei zile și va avea loc după vizita președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Paris.

În deplasarea sa în Franța, Zelenski a cerut din nou sprijin european, mai ales în contextul planului de pace anunțat de președintele american Donald Trump.

Mai multe state europene se tem că acest plan ar putea forța Kievul să accepte condiții impuse de Rusia, în special în privința teritoriului.

„Împărtășim opinia că războiul trebuie încheiat în mod echitabil”, a scris Zelenski pe X după discuțiile de luni cu Macron.