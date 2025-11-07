China prelungește programul de acces fără vize. 48 de țări beneficiază de măsura extinsă, printre care și România

Măsura, valabilă până la 31 decembrie 2026, permite intrarea fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

„Odată cu adăugarea Suediei, cetățenii din 48 de țări se bucură acum de acces unilateral fără vize în China. Ușa Chinei către lume se deschide mai mult ca niciodată. Invităm mai mulți prieteni internaționali să vadă China și progresul acesteia direct”, a declarat Mao Ning, citată de polskieradio.pl.

Potrivit Departamentului Consular al Ministerului Afacerilor Externe chinez, notificarea oficială emisă pe 3 noiembrie extinde programul de călătorie fără vize în China până la finalul anului 2026. Noua măsură include cetățenii români, care vor putea intra în China fără viză pentru vizite turistice, de afaceri, pentru întâlniri de familie sau schimburi de experiență, pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

De asemenea, Suedia va fi adăugată pe lista țărilor eligibile începând cu 10 noiembrie 2025, urmând să beneficieze de aceleași condiții de acces fără viză până la 31 decembrie 2026.

Reprezentanții Beijingului au precizat că extinderea acestei politici are ca scop stimularea turismului și a schimburilor internaționale după perioada restricțiilor impuse de pandemie. Programul acoperă țări din Europa, Asia, America de Sud, precum și Australia și Noua Zeelandă, facilitând deplasările cetățenilor și relansarea cooperării economice și culturale.

Oficialii chinezi au subliniat că persoanele care nu îndeplinesc condițiile stabilite de program trebuie în continuare să obțină o viză înainte de a intra în țară. Decizia confirmă angajamentul Chinei de a-și consolida relațiile diplomatice și economice cu un număr tot mai mare de state, deschizând „mai larg ușa către lume”.