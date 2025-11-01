Mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane

La baza militară Kleine-Brogel ar fi stocate arme nucleare americane, iar din anul 2027 baza va deveni sediul noilor avioane de vânătoare F-35, relatează agenția Belga.

Luna trecută, mai multe drone au fost semnalate deasupra poligonului militar din Elsenborn și a bazei din Marche-en-Famenne.

Acum, „mai multe drone” au fost detectate la baza Kleine-Brogel, a anunțat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe platforma X.

„Mai multe drone au fost observate deasupra bazei Kleine-Brogel. Sistemul de detectare funcționează. Mulțumesc gărzilor pentru vigilență și pentru imaginile realizate. Ancheta este în curs”, a transmis ministrul belgian al Apărării.

Francken a precizat că a discutat cu primarul orașului Peer, Steven Mathei, și că Ministerul Apărării se va reuni săptămâna viitoare cu poliția locală pentru a analiza amenințarea și a intensifica eforturile de identificare și prindere a piloților de drone.

Guvernul belgian pregătește un plan de 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui sistem național anti-dronă, menit să protejeze bazele militare și infrastructurile strategice de posibile atacuri sau acțiuni de spionaj.