Anglia vrea să scape de imigranți. Guvernul britanic a anunțat deja o serie de măsuri, inclusiv prelungirea accesului la rezidența permanentă de la 5 la 20 de ani 

Guvernul britanic a anunțat joi un plan de a extinde de la cinci la douăzeci de ani perioada pe care unii imigranți vor trebui să o aștepte pentru a obține rezidența permanentă, în cadrul unei reforme care leagă accesul la stabilire de virtuți precum contribuția economică, integrarea și comportamentul civic, notează EFE.

Executivul laburist a deschis o perioadă de consultări până pe 12 februarie pentru definitivarea propunerii, care prevede termene mai scurte pentru cei cu venituri ridicate, pentru cei care lucrează în servicii publice esențiale, precum sistemul de sănătate, sau pentru cei implicați în comunitate.

Potrivit inițiativei publicate recent, majoritatea celor afectați vor vedea termenul pentru obținerea stabilirii permanente crescând la zece ani, iar aceasta îi include pe cei 1,6 milioane de oameni care au ajuns în Regatul Unit din 2021, după implementarea Brexitului în 2020. Însă, dacă demonstrează venituri mari, termenul poate fi redus: cinci ani pentru cei care câștigă cel puțin 50.270 de lire pe an (aproximativ 57.200 de euro) sau doar trei ani pentru cei care depășesc 125.140 de lire pe an (circa 142.300 de euro).

La polul opus, cei care au beneficiat de prestații sociale pentru mai mult de douăsprezece luni vor trebui să aștepte douăzeci de ani, iar cincisprezece ani vor aștepta cei care le-au primit timp de mai puțin de un an.

(Conform estimărilor oficiale, aproximativ 1,6 milioane de persoane ar putea obține rezidența permanentă între 2026 și 2030, cu un vârf de circa 450.000 de cereri preconizat pentru 2028.)

„Imigranții trebuie sa-și câștige dreptului la stabilire”

Reforma privind migrația legală prezentată astăzi, botezată „câștigarea dreptului la stabilire”, este propusă după ce luni Guvernul laburist a detaliat un alt proiect pentru schimbarea sistemului de azil, care va restricționa de asemenea accesul la rezidență, va înăspri reîntregirea familiei și va accelera deportările.

Printre alte măsuri, refugiații care fug din zone de conflict vor putea rămâne pentru o perioadă inițială de 30 de luni (2,5 ani), reevaluabilă în funcție de situația din țara lor de origine, iar accesul la rezidența permanentă va fi amânat de la cinci la douăzeci de ani, perioadă în care își pot pierde dreptul de a rămâne în Regatul Unit.

Ministra britanică de Interne, Shabana Mahmood, fiică de imigranți pakistanezi, a declarat în fața Parlamentului, prezentându-și planul, că „rezidența este un privilegiu care trebuie câștigat. În prezent, acest lucru nu se întâmplă; se acordă aproape automat după cinci ani de ședere în țară”, a afirmat ea.

Potrivit ministrei, dacă aceste reforme – care implică și întârzierea accesului la cetățenie – nu vor fi aplicate, „imigrația ar putea genera diviziuni mai profunde în societatea britanică”.

În fața colegilor care o acuză că se apropie de discursul extremei drepte, Mahmood susține că doar ascultând îngrijorările celor care se simt frustrați de sosirea excesivă a imigranților se poate evita o creștere a urii și a radicalizării sociale.