Prognoza ANM: Răcire accentuată a vremii în București, cu lapoviță, ninsoare și vânt puternic

Începând de joi, ora 10:00, până vineri, la ora 08:00, vremea se va răci, astfel că regimul termic se va apropia de cel specific datei. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei și vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50…55 km/h.

Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -6 grade.

De vineri, începând cu ora 08:00, până sâmbătă, la ora 10:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3…-1 grade.

Joi, de la ora 10:00 până la ora 23:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Începând de joi, ora 23:00, până vineri, ora 10:00 ,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.

De joi, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de interes general ce vizează răcirea vremii.