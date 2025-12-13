David Popovici și echipa de ambasadori Hope and Homes for Children au inaugurat o casă pentru 12 copii cu nevoi speciale severe

Campania pentru această casă a început anul trecut, de ziua lui David Popovici.

„A fost una dintre cele mai emoționante zile din viața mea. Mii de mulțumiri celor peste 16.000 de donatori și partenerilor care au făcut posibil ca acești copii să petreacă Crăciunul, în sfârșit, ACASĂ”, a scris Popovici pe Instagram, vineri.

La inaugurare, copiii i-au oferit un tablou realizat chiar de ei, ca și cadou.

Locuința, denumită Acasă 133, le va oferi micuților un mediu stabil și familial, unde vor petrece pentru prima dată Crăciunul într-un cămin adevărat.

Evenimentul a fost marcat de prezența și a celorlalți ambasadori ai fundației, care au contribuit activ la proiect: Amalia Enache, Mihai Morar, Marius Manole, Alexandru Tomescu.

David Popovici rămâne implicat activ în proiectele fundației, inspirând și mobilizând susținători pentru cauze caritabile.

Voluntarii și partenerii fundației au completat atmosfera de sărbătoare, împodobind bradul de Crăciun și decorând fiecare colț al locuinței, asigurând un Crăciun cu adevărat special pentru cei 12 copii.