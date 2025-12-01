Gala Mari Sportivi, transmisă de Prosport într-o ediție eveniment de 1 Decembrie. Nume importante vor putea fi văzute

Lista premianților a fost una impresionantă, iar numele care au participat la evenimentul găzduit, miercuri, de Clubul Diplomaților, au fost unele cu greutate.

Gala Mari Sportivi, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00

ProSport a organizat, ca în fiecare an, Gala Mari Sportivi, eveniment menit să le aducă o recunoaștere suplimentară celor care au reușit să ducă numele țării noastre pe cele mai înalte culmi ale succesului. Acesta este motivul pentru care azi, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, evenimentul va fi transmis, începând cu ora 20:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Printre numele uriașe din sport care au onorat invitația de participare la Gala Mari Sportivi se numără David Popovici, Cătălin Chirilă, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, fostul mare internațional Gică Popescu, Mihai Covaliu (președintele COSR) și fostul președinte LPF Dumitru Dragomir. De asemenea, au fost prezenți președinți de federații și foști sportivi importanți din România.

Cel mai important premiu, „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, a mers la David Popovici.

Premiile acordate la Gala Mari Sportivi ProSport 2025

Sportivii care au fost premiați la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 sunt: David Popovici (sportivul anului), Constantin Popovici, Amalia Lică, barca de 8+1 feminin, barca de 4 rame masculin, barca de 4 rame feminin, barca de dublu rame masculin și Cătălin Chirilă.

David Popovici s-a declarat impresionat de primirea acestei distincții și a ținut un discurs emoționant pe scena de la Clubul Diplomaților, dezvăluindu-și, cu această ocazie, și planurile de viitor.

„Sunt emoționat și onorat să fiu considerat cel mai bun sportiv al României. Sunt privilegiat să petrec seara cu atât de mulți sportivi, cu cei mai buni sportivi din România. Anul următor, cea mai mare competiție este Campionatul European. Am avut Jocurile Olimpice în 2024, apoi Campionatele Mondiale în 2025, iar anul viitor e un pic mai relaxat. Este un target (n.r. ediția din 2028 a Jocurilor Olimpice), dar am fost învățat și mereu mi-a plăcut să iau lucrurile pas cu pas. Vreau să ajung acolo și să fac cât mai bine, să urc România cât mai sus, dar pas cu pas, fără să mă grăbesc”, a spus David Popovici, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.