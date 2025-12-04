Momentul în care echipajul de 8+1 mixt, care a obținut aurul la CM de canotaj, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025: „Am avut doar patru antrenamente în spate”

Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la Campionatul Mondial de anul acesta. Echipajul României a fost format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu.

Ciprian Tudosă a vorbit despre eforturile pe care le-au depus atât el, cât și colegii săi pentru a obține medalia de aur la CM, atrăgând atenția la faptul că, înaintea turneului, echipajul a avut doar patru antrenamente.

„A fost un proiect foarte distractiv, în primul rând, pentru că, deși ați văzut că am câștigat acel aur mondial, cu un record mondial, am avut doar patru antrenamente în spate, unul la Snagov și următoarele la Shanghai. A fost o mobilizare foarte mare a echipei, o dorință nespusă să reușim să ducem federația pe cel mai înalt loc, pentru că toate țările și-au pus cei mai buni sportivi în barca de 8+1 mixt, acolo era cumva cursa orgoliilor, pentru că este o probă nouă și fiecare încearcă să arate tot ceea ce are mai bun la masculin și feminin. Ne-am distrat, ne-am bucurat și am câștigat. Așteptăm Los Angeles-ul și, așa cum ați spus, avem o barcă foarte bună”, a spus Ciprian Tudosă, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

Totodată, Magdalena Rusu a dezvăluit „secretul” din spatele performanței extraordinare obținută la proba de 8+1 mixt.

„Cu toții am dat tot ce am avut mai bun și probabil că vă întrebați cum am reușit să formăm o echipă din băieți și fete în aceeași barcă. Ei bine, fiecare a lăsat câte puțin de la el pentru a face loc celuilalt, așa cred că a funcționat. Și așa a venit și rezultatul”, a spus și Magdalena Rusu.

Echipajul României a fost urmat de cele ale Italiei și Noii Zeelande, la CM de canotaj.