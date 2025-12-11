Prima pagină » Economic » Acord major: Disney va investi 1 miliard de dolari în OpenAI

The Walt Disney Company a fost de acord să investească 1 miliard de dolari în OpenAI, în cadrul unui acord prin care start-up-ul de inteligență artificială va putea folosi personaje Disney în produsele sale.
Acord major: Disney va investi 1 miliard de dolari în OpenAI
Iulian Moşneagu
11 dec. 2025, 17:35, Economic

Ca parte a acordului pe trei ani, anunțat joi, Disney va pune la dispoziție peste 200 de personaje Marvel, Pixar și Star Wars în ChatGPT și Sora, instrumentul de generare video al OpenAI, notează Financial Times.

În același timp, Disney va deveni un client important al OpenAI, folosind instrumentele companiei pentru a crea noi produse și experiențe și introducând ChatGPT pentru angajații săi.

„Progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale marchează un moment important pentru industria noastră, iar prin această colaborare cu OpenAI vom extinde în mod atent și responsabil aria de acoperire a poveștilor noastre prin inteligența artificială generativă”, a declarat directorul executiv al Disney, Bob Iger.

Acordul este cel mai mare de până acum între o companie din domeniul inteligenței artificiale și un grup media.

Studiourile de la Hollywood au fost reticente să intre în afaceri cu o companie de inteligență artificială, temându-se de modul în care aceasta le-ar putea folosi datele și de riscul de a nemulțumi sindicatele cu care lucrează zi de zi.

Dar OpenAI a purtat discuții cu cele mai mari studiouri din industrie, inclusiv Disney, Universal Pictures și Warner Bros, despre potențialul creativ și comercial al Sora, a relatat anterior Bloomberg.

