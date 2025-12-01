OpenAI introduce reclame în ChatGPT și ceva ar putea să meargă foarte prost

Dacă, până acum, experiența ChatGPT a fost complet gratuită, OpenAI testează intern reclame în ChatGPT, care ar putea redefini economia web, potrivit bleepingcomputer.com.

ChatGPT nu vinde produse, deși există planuri și modele premium, spre deosebire de căutarea Google, care are reclame ce influențează modul de cumpărare. OpenAI intenționează să reproducă o experiență similară, acum.

Reclame personalizate, după modelul Google

Aplicația ChatGPT pentru Android, versiunea beta 1.2025.329, include noi referințe la o „funcție de reclame” cu „conținut bazar”, „reclamă de căutare” și „carusel de reclame de căutare”.

Această mișcare ar putea perturba economia web, potrivit analiștilor web, deoarece majoritatea oamenilor nu înțeleg că GPT știe probabil mai multe despre utilizatori decât Google.

De exemplu OpenAI ar putea crea reclame personalizate pe ChatGPT care promovează produse pe care chiar doriți să le cumpărați.

De asemenea, ar putea introduce reclame în reclamele din căutarea Google.

800 de milioane de utilizatori sptămânali

Potrivit unor surse din interiorul OpenAI, reclamele vor fi inițial limitate doar la experiența de căutare, dar acest lucru s-ar putea schimba pe viitor.

ChatGPT are aproximativ 800 de milioane de utilizatori săptămânali, în creștere de la 100 de milioane de utilizatori săptămânali în noiembrie 2023 și aproximativ 300 de milioane de utilizatori săptămânali la sfârșitul anului 2024.

18 miliarde de mesaje pe săptămână

Un studiu susținut de OpenAI a estimat că 700 de milioane de utilizatori trimit 18 miliarde de mesaje pe săptămână până în iulie 2025, ceea ce se aliniază cu această creștere, iar alți analiști estimează acum traficul la aproximativ 5-6 miliarde de vizite pe lună.

GPT gestionează aproximativ 2,5 miliarde de solicitări pe zi, iar India a devenit cea mai mare bază de utilizatori, depășind SUA.